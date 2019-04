Escucha The Europa EP, el lanzamiento especial de U2 por el Record Store Day

Actualizado 15/04/2019 16:11:45 CET

MADRID, 15 Abr. (EDIZIONES) -

Con motivo del Record Store Day, U2 publicaba este sábado 13 de abril The Europa EP. Un lanzamiento exclusivo en vinilo para celebrar el día de las tiendas de discos.

The Europa EP contiene material inédito como la intro que cada noche sonaba en su reciente Experience + Innocence Tour por Europa, con una mezcla que incluye el discurso de Charlie Chaplin en El Gran Dictador y fragmentos de Love is all we have left y Zooropa.

Sirve este tema de preludio para el New Year's Day interpretado en vivo el 5 de noviembre de 2018 en Dublín. Inesperadamente, esta vieja canción fue uno de los momentazos del tour gracias a su nueva remezcla.

En la cara b está el St. Francis Hotel's mix de New Year's Day y el Jon Pleased Wimmin's Euromantic mix de Love Is All We Have Left. Un regalo para los fans que quisieron acudir a sus tiendas de discos locales para hacerse con uno de los vinilos en edición limitada.