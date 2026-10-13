El espectáculo 'Tina The Rock Experience' revive la fuerza de Tina Turner desde este viernes en Teatro Capitol Gran Vía

Archivo - FILED - 03 July 2000, Lower Saxony, Hanover: American-Swiss singer Tina Turner performs during a concert at the Niedersachsenstadion in Hanover. Rock icon Tina Turner, known for hits like "What's Love Got to Do with It" and "Proud Mary," has die - Holger Hollemann/Dpa - Archivo

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El espectáculo musical 'Tina The Rock Experience', protagonizado por Patty Baker, se estrenará este viernes, 16 de octubre, en el Teatro Capitol Gran Vía de Madrid, donde permanecerá en cartel hasta el 27 de diciembre.

La producción, creada por Arte en Vivo Producciones, propone un recorrido por tres décadas de la carrera de Tina Turner, fallecida en 2023, a través de la música y las voces en directo, la danza y los audiovisuales.

Bajo el concepto 'The Wild Spirit of Rock & Roll Concert', el espectáculo tiene una duración de 105 minutos y recorre los años 70, 80 y 90 de la trayectoria de la artista estadounidense, con una puesta en escena de gran formato que busca recrear la energía de sus grandes conciertos e invita al público a cantar y bailar al ritmo de sus canciones.

La producción ha recorrido diferentes escenarios de España y otros países europeos, con actuaciones en Suiza, Alemania y Polonia, además de participar en el Festival Nostalgia Lovers de Casablanca (Marruecos), donde compartió cartel con Gibson Brothers y Lou Bega, entre otros artistas.

El espectáculo ya pasó por Madrid la temporada anterior, con actuaciones en las salas Galileo Galilei y Espacio Madriz, y regresa ahora a la capital para iniciar su temporada en el Teatro Capitol, antes de emprender una nueva gira por el territorio nacional.

Patty Baker, cantante, intérprete, productora y directora artística, encarna a Tina Turner sobre el escenario. La artista, canaria de origen afroamericano y raíces gallegas, ha desarrollado su carrera en la música en directo, la interpretación y la producción de espectáculos. Además, formó parte del reparto de la película 'Disco, Ibiza, Locomía', estrenada en 2024, en la que también interpretó a la cantante.

La estancia en Madrid coincidirá con el 87 aniversario del nacimiento de Tina Turner, que se conmemorará el próximo 26 de noviembre. Nacida en 1939, la cantante desarrolló una carrera de varias décadas que la convirtió en una de las figuras más reconocibles de la música popular y de los espectáculos en directo.