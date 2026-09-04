Las extrabajadoras que denunciaron a Julio Iglesias por agresión sexual presentan una querella en la Audiencia Nacional

Archivo - Julio Iglesias Europa Press Reportajes / Europa Press 16/12/2011 - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las dos extrabajadoras que acusaron al cantante Julio Iglesias de presuntas agresiones sexuales y abusos laborales han presentado este jueves una querella ante la Audiencia Nacional, según ha informado la organización Women's Link, que las acompaña jurídicamente.

Las querellantes --identificadas como Rebeca y Laura-- solicitan a los tribunales españoles que investiguen los presuntos hechos de explotación laboral y violencia sexual que habrían tenido lugar en 2021 en las propiedades que el artista posee en Bahamas y República Dominicana.

Así, desde Women's Link aseguran que el cantante habría aprovechado su "posición de poder" y la situación de vulnerabilidad de las trabajadoras para "captarlas, trasladarlas y alojarlas" en sus residencias bajo un clima de "intimidación constante", sometiéndolas supuestamente a agresiones sexuales continuas y a condiciones laborales "forzadas y degradantes".

Por su parte, el abogado del artista, José Antonio Choclán, ha asegurado en declaraciones a Europa Press que no tienen "noticia formal" de que se haya presentado la querella. "En todo caso ya se declaró la falta de la jurisdicción española. No podemos decir mucho más", ha zanjado.

Precisamente, esta querella llega después de que las extrabajadoras presentasen las diligencias previas en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, dentro de las cuales se concedió a ambas mujeres la condición de testigos protegidos durante las actuaciones iniciadas a principios de año.

En enero la Fiscalía acordó archivar las diligencias ante la "falta de competencia" del tribunal para conocer los hechos que habrían ocurrido en el Caribe.

En un decreto de archivo, recogido por Europa Press, el Ministerio Público tomaba esta decisión destacando la "falta de jurisdicción de los tribunales españoles y por lo tanto la falta de competencia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional para conocer de la investigación preprocesal de los hechos denunciados".

Las dos antiguas trabajadoras --una empleada de hogar y una fisioterapeuta-- aseguraron haber sufrido tocamientos, insultos y humillaciones durante su jornada laboral en un ambiente de control y acoso continuo, según una investigación realizada por 'elDiario.es' en colaboración con Univisión Noticias.

Una de estas empleadas sostenía haber sido presionada para mantener encuentros sexuales con el artista y habló de penetraciones, bofetadas y vejaciones físicas y verbales. Estos hechos, según dos de las entrevistadas, ocurrieron en 2021 cuando la más joven de ellas tenía 22 años.

Así se desprende de la investigación realizada durante tres años, en los que se ha contactado con 15 exempleadas del servicio entre las que se incluye personal doméstico y otras profesionales especializadas que trabajaron para el cantante entre los años 1990 y 2023 en las propiedades de República Dominicana, Bahamas y España.

La organización que representa a las denunciantes sostiene ahora que los tribunales españoles tienen jurisdicción en virtud del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que habilita a investigar delitos cometidos en el extranjero por ciudadanos españoles cuando concurren los requisitos legales, así como en cumplimiento de los tratados internacionales ratificados por España sobre derechos humanos.

De hecho, la directora ejecutiva de Women's Link, Jovana Ríos Cisnero, ha subrayado que "el Estado español tiene la obligación de garantizar el acceso a la justicia en igualdad y sin importar quién sea la persona denunciada", instando al sistema judicial a investigar los indicios aportados.