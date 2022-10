'Face it Alone', la canción inédita de 'Queen', llegará con Audio Espacial de la mano de Universal, Apple y Dolby Atmos

Cartel de la cancion inédita de Fredy Mercury Face It Alone

Cartel de la cancion inédita de Fredy Mercury Face It Alone - EUROPA PRESS

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

'Face it Alone', la canción inédita de 'Queen' recientemente publicada, llega con audio espacial de la mano de Universal, Apple y Dolby Atmos, que este viernes 21 de octubre han presentado a nivel mundial la melodía y el videoclip con esta tecnología inmersiva en una sala de cine madrileña, el OCINE Urban Caleido.

Según recuerdan, el tema se grabó durante las sesiones para 'The Miracle', de 1989, y se quedó guardada en un cajón, casi olvidada por la banda. Al revisar el archivo para la reedición expandida de The Miracle, que se lanzará el 18 de noviembre de este año, la redescubrieron y decidieron mezclarla en tecnología inmersiva Dolby Atmos. Este single inédito estará disponible en Dolby Atmos, en exclusiva, en la plataforma Apple Music con audio espacial.

Durante el encuentro, la responsable de Marketing de Dolby Atmos en España, Elena Ceballos, ha recordado que la tecnología Dolby Atmos, que nació hace diez años para el cine, cuenta con altavoces en el techo mientras que en las salas convencionales están exclusivamente en los laterales.

En este sentido ha recordado que cada uno de ellos es independiente y emite sonidos simultáneos de manera individual con su propia identidad en cuanto a la dispersión, al movimiento y al volumen. Los sonidos ya no van metidos en canales (no va a la derecha o a la izquierda) si no que el sonido se plantea desde un eje de 3 coordenadas. Tu pones el sonido, lo mueves y le das su personalidad y los altavoces que corresponden lo emiten --ha comentado--. Antes éramos simplemente espectadores que estábamos viendo y escuchando y ahora, con este sistema estamos dentro de la película y de la música".

Ceballos ha señalado que el problema que tenían antes los artistas es que estaban limitados a esos sonidos de los canales de izquierda-derecha y tenían que hacer ciertas concesiones. "Ahora ya no hay concesiones, cada instrumento tiene su personalidad y su volumen, todo se expande y nos rodea y hace que nos sintamos dentro de la canción", ha añadido.

Por su parte, el jefe de producto de Rock FM, Jorge Vileilla, ha alabado esta nueva tecnología porque cambia la experiencia y se pueden hacer "grandes canciones y recuperar grandes momentos." "De esta manera, vivimos la experiencia o una escucha colectiva con gente que ama a la banda --ha comentado--. Saber entender lo que escuchan los artistas y entender el alma de ellos, es algo que se ha perdido, y que echan la culpa al mundo digital, pero este evento nos permite ver que lo digital ayuda. Sin todo lo que el digital ha ayudado a avanzar en la música no tendríamos ni canciones como 'Face It Alone', ni momentos ni rescataríamos temazos como este", ha enfatizado.

Vilailla ha recordado también que 'Face it Alone' es una canción importante para Fredy Mercury, ya que trata sobre algo que nunca había contado, que es cómo se enfrentó él solo a su enfermedad.