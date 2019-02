Fangoria: "El 90 por ciento del tiempo somos fans de otros"

Actualizado 20/02/2019 17:21:48 CET

Alaska (Olvido Gara, México, 1963) y Nacho Canut (Valencia, 1957) están radiantes porque están de aniversario. Su grupo Fangoria cumple treinta años -aunque para llegar al inicio de su relación artística y personal hay que retroceder otra década más- y han decidido que era una efeméride que merecía un buen festejo.

Por eso lanzan Extrapolaciones y dos preguntas 1989-2000 (Warner Music Spain), el nuevo álbum en el que celebran su longevidad mirándose a sí mismos a través de los artistas que les gustan. Haciendo versiones de OBK, Los Planetas, Ku Minerva, Los Sencillos, Killer Barbies, La Bien Querida, Corcobado, Ellos, Family, McNamanara o su siempre añorado Carlos Berlanga.

"Las extrapolaciones son las versiones que hemos hecho de otros artistas españoles, la banda sonora de Fangoria, la música que nos ha acompañado emocional y musicalmente, en este caso desde 1989 hasta el año 2000", resume Alaska a Europa Press, anticipando que estamos ante un primer volumen que tendrá continuidad en otoño con una segunda parte de versiones de temas editados entre el 2000 y el presente 2019.

Y añade: "Es mirarnos a través de otros para vernos a nosotros mismos. Cuando oyes un disco de cualquier artista que te guste y que haya hecho su disco de versiones, por un lado conoces canciones nuevas pero también conoces más al artista que te gusta. Y esto somos nosotros, que antes que artistas somos fans. El 90 por ciento del tiempo somos fans de otros, y luego hay un 10 por ciento que somos artistas y contestamos preguntas. Pero el 90 por ciento eres un fan que escucha música, ve películas y lee libros".

"Esto es lo que escuchamos y lo que somos. Una cosa es lo que escuchas y otra cosa el mundo al que perteneces", reflexiona Alaska sobre la elección de este repertorio de versiones con algunas sorpresas, para luego argumentar que su "mundo, en el fondo, es el de Family, Los Planetas o Corcobado", gente con la que han convivido "aunque ha habido gente a la que eso le parecía un poco raro".

La guinda a este lanzamiento la ponen dos canciones inéditas, las dos preguntas, compuestas para la ocasión en colaboración con Guille Milkyway: ¿Quién te has creído que soy? y ¿De qué me culpas?. "Hemos metido dos temas nuevos para no tener que escoger un single entre todas esas versiones que nos encantan", bromea Alaska, para luego añadir: "Nos encantaría hacer un disco entero con Guille, pero a lo mejor no es el siguiente".

PRESENTACIONES EN MADRID Y BARCELONA

Las presentaciones específicas de este álbum tendrán lugar el 13 de abril en el WiZink Center de Madrid y el 27 de ese mismo mes en el Sant Jordi Club de Barcelona (dentro del festival Millenni). "En ambos tocaremos el disco entero", recalca Nacho Canut, quien aclara que el resto de fechas de este año "serán espectáculos de Fangoria en 2019, con canciones de toda nuestra trayectoria hasta hoy".

Echando la vista atrás, se muestran ambos más que satisfechos con su trayectoria musical, aunque Nacho admite que tiene un sueño por cumplir: "Me gustaría hacer una gira por Canadá, Estados Unidos y México. En un autobús bueno, privado de lujo y grande, por carretera. Eso es lo único que no hemos hecho porque eso conllevaría ser número 1 en esos tres países y bueno, veremos, aún no lo somos".

Por su parte, Alaska, aparte de demostrar que estaba al tanto del sueño de Nacho, asegura que ella nunca ha tenido "demasiados sueños" y se centra más en el día a día. Por eso, afirma que sus "vistas inmediatas" están ahora mismo con el nuevo álbum y las presentaciones, "sin mirar mucho más allá ni hacer planes a largo plazo". "En mis planes tengo apuntado hasta marzo de 2021 con lo que quiero hacer o se supone que vamos a hacer", confiesa.

Para terminar, ambos vuelven a demostrar su absoluta identificación al responder casi a la vez que el éxito "es hacer lo que quieres". Puntualiza Nacho, eso sí, que para ser más exactos sería "poder permitirte hacer lo que quieres, porque a veces quizás podrías hacerlo pero no te lo puedes permitir". Pero aún rebate Alaska: "Te lo puedes permitir siempre, si quieres".

Sobre el éxito de ventas, concede Alaska que "es mejor ser número 1 a que no te escuche nadie, pero este disco estaría igual". Y remata Nacho en perfecta compenetración: "Si este no es número 1, es el siguiente disco el que sufre, porque ya no te dan tanto margen. Ser número 1 es un puente hacia lo siguiente que vayas a hacer".