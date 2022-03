Fangoria, sobre el 'No a la guerra': "No nos gusta mandar mensajes, es más para el Papa o para un presidente de partido"

Alaska y Nacho Canut lanzan su EP 'Edificaciones Paganas' con "letras que hacen pensar"

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Alaska y Nacho Canut, 'Fangoria', lanzan su EP 'Edificaciones Paganas' y dejan claro que no les gusta "mandar mensajes" en relación al 'No a la guerra' ante la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

"Yo no soy nadie para mandar mensajes a nadie --ha subrayado en una entrevista con Europa Press--. Además, a quién le estamos diciendo 'No a la guerra' ¿Al ucraniano que está en su casa defendiéndose? Es que no es lo mismo. No es lo mismo vete a pelear o --no te vayas a pelear, por favor-- que oye están entrando en tu casa", ha expresado la artista.

Por su parte Nacho Canut, ha expresado que "él tampoco" es quién para enviar un mensaje de 'No a la guerra'. "Eso es más para el Papa o para el presidente de un partido, pero, ¿Quiénes somos nosotros? Sería muy pretencioso", ha matizado. A su vez, ha señalado que él no se considera con "altura moral" para decirle "a nadie nada".

En todo caso, Canut ha afirmado que "está en contra de todas las guerras" y en este sentido, Alaska ha matizado que "no es una guerra, es una invasión". "Es como si tu estas en tu casa mañana y del país de al lado entran", ha aclarado.

CHANEL, UNA "DISCODIVA" QUE DEFIENDE MUY BIEN LA CANCIÓN

'Edificaciones paganas' cuenta con 'Satanismo, Arte Abstracto y Benidorm', una canción dedicada a la ciudad de Benidorm, ciudad que Alaska pisó en enero como una de las presentadoras del Benidorm Fest de Eurovisión junto a Maxim Huertas e Inés Hernand.

"A mí me dices Benidorm y ya soy feliz, me dices Eurovisión y soy feliz, y me juntas las dos cosas, ¿Qué más puedo pedir?", ha asegurado la artista. Además, ha confesado que para ella participar en el festival "fue un regalo".

Respecto a si Chanel es una buena candidata para representar a España en Eurovisión, Alaska ha dicho que Chanel "es el prototipo". "¿Qué es Eurovisión? Porque Eurovisión son artistas como Chanel, discodivas que defienden muy bien la canción bailando y cantando --ha comentado--. Eurovisión también es Paloma Blanca, la gran balada, entonces a los fans que les gustaba la balada pues no les gustaba ni Chanel, ni Tanxugueiras, ni Varry Brava". De esta forma, ha agregado "no hay un solo Eurovisión, puede ir cualquiera, es lo bueno".

Para Canut, su candidata favorita era Marta Sango: "Mi favorita era Marta Sango, y saliéndome de ahí ya me da igual", mientras que Alaska ha asegurado que no puede decir quien es su favorito "estando implicada" en la preselección.

UN CASTIGO AL CIUDADANO

Por otro lado, Alaska ha comentado la decisión de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), organizadora del festival de Eurovisión, para prescindir de la candidatura de Rusia tras el conflicto. "Me explicaba un amigo que es para la gente que está en Rusia --y no tiene información-- sepa que pasa algo, porque cuando les digan que no pueden ir a jugar al fútbol ni a Eurovisión, la gente dirá igual lo que me están contando en mi país sobre que esto es una guerra que hemos ido a salvar a los ucranianos igual no es verdad", ha comentado..

No obstante, reconoce que también es un castigo "para los rusos que no tienen nada que ver con Putin". "Por un lado, es comprensible que a un país que ha invadido a otro país le hagas una serie de sanciones que pasa por algo tan banal como Eurovisión. Pero, por otro lado ¿por qué los pobres ciudadanos tienen que...? pero claro, cuando hay una guerra el que está castigado es el ciudadano", ha opinado Alaska.

Mientras, Canut ha expresado que en este momento "son decisiones políticas". "Yo no sé, porque son decisiones políticas y es muy complicado. Yo no me atrevo a emitir opiniones", ha aclarado.

PANDEMIA: VER AL PÚBLICO SENTADO ERA "EXTRAÑO"

'Edificaciones paganas' es el EP que lanza Fangoria tras 'Existencialismo Pop' y que forma parte de la trilogía que se propuso la banda grabar a principios de 2020. "Es un disco que no tiene nada que ver, no porque sea el segundo EP y vaya a haber un tercero tienen una cosa estilística común, no. Son discos independientes" ha explicado Alaska.

Según ha definido Canut, 'Edificaciones paganas' es música de baile con "letras que hacen pensar". De esta forma, Alaska ha matizado que "a veces la gente cree que la música de baile es solo bailar. No, tú puedes estar en una pista de baile y puede haber una letra que sea algo más que te invite a bailar".

Ambos han señalado que su canción favorita de este nuevo EP es 'Mi burbuja vital'. "Yo creo que es la típica que va a estar ahí en el repertorio para siempre", comenta Alaska, mientras que para Canut es una canción "muy perfecta, muy corta, y que desde que empieza ya tiene una cosa que se te queda en la cabeza".

Además, han colaborado con Alejandro Sergi (Miranda!) y con Santi Capote (Ellos). En este sentido, Alaska ha desvelado que trabajar con ellos "ha sido virtual", "son los compositores de la música, nos mandan la estructura musical que ellos han ideado y a partir de ahí la trabajamos", apostilla.

Preguntados por si habrá gira de 'Edificaciones paganas', Alaska ha explicado que en quince días estarán en el festival mexicano 'Vive Latino' tocando y posteriormente volverán a España para dar conciertos desde abril "hasta octubre o diciembre".

Asimismo, ha comentado que el año pasado hicieron conciertos con la gente sentada con mascarillas, sin poder levantarse, pero que en el último que realizaron la gente ya se podía levantar. "Es verdad que el último fue muy divertido porque todo el mundo estaba bailando, y es verdad que si el público está divertido, por mucho que tu digas que te da igual, no te da igual, es mejor", opina.

Por su parte, Canut considera que ver al público sentado con las medidas de seguridad era "extraño": "Nosotros tocamos música de baile, lo normal es ver a la gente bailando, entonces cuando están sentados y no bailando es extraño", ha relatado.