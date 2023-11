Fans disfrutan de una escucha inmersiva de 'Now And Then' y otros éxitos de The Beatles, "un grupo irrepetible"

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Seguidores de The Beatles han podido disfrutar este lunes en Madrid de una escucha inmersiva, en formato Dolby Atmos, de la última y recién lanzada canción de The Beatles, 'Now And Then', así como de otros éxitos de la banda de Liverpool.

"Es un grupo irrepetible", ha subrayado el periodista musical, exdirector de Los40 y experto en The Beatles, Luis Merino, durante el evento, que ha tenido lugar en el Ocine Caleido Urban y ha estado presentado por el locutor Guillem Caballé.

Este evento, impulsado por Universal Music y Dolby, se ha llevado a cabo para celebrar el lanzamiento de las reediciones de dos de sus álbumes más emblemáticos, 'The Red Album' y 'The Blue Album', que salieron a la luz hace 50 años. En la edición de 2023, se incluyen sus canciones originales mezcladas en estéreo y Dolby Atmos, junto a una veintena de grabaciones adicionales.

El relanzamiento de estos álbumes, a cargo de Apple Corps Ltd./Capitol/UMe, se ha producido después del estreno el pasado 2 de noviembre de 'Now And Ten', la "última canción" de la banda británica que ha conseguido componerse en la actualidad a partir de una demo de John Lennon de la década de los 70 y con la ayuda de la inteligencia artificial.

Los asistentes al evento han podido escuchar este nuevo tema, y otros éxitos como 'Yesterday' o 'Here comes the sun', en formato Dolby Atmos en la sala de cine, así como han podido ver en la gran pantalla el vídeo musical del tema, dirigido por Peter Jackson.

Asimismo, los seguidores del cuarteto de Liverpool han visionado el documental 'Now And Then - The last Beatles song', escrito y dirigido por Oliver Murray, en el que se narra la historia de esta pieza con imágenes y comentarios exclusivos de Paul, Ringo, George, Sean Ono Lennon y Peter Jackson.

En este, se explica cómo 'Now And Then' ha sido compuesta e interpretada por John Lennon, desarrollada por Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, y terminada por Paul y Ringo cuatro décadas después.

Y es que, la demo original fue grabada en la década de los 70 por Lennon en su casa, con el grupo ya separado. A piano y voz recogió unos segundos de la composición en un casete que también contenía 'Free as a bird' y 'Real love' y que Yoko Ono entregó al resto de la banda tras la muerte del músico.

En 1995, McCartney, Harrison y Starr completaron y lanzaron 'Free as a bird' y 'Real love', e intentaron también sacar adelante 'Now and then', pero no fue posible por problemas técnicos con la grabación original.

AYUDA DE LA IA

No fue hasta 2022, ya solo con McCartney y Starr, pues Harrison falleció en 2001, que se pudo retomar el tema con la ayuda de Peter Jackson, quien había realizado el documental 'Get back', sobre el álbum 'Let it be' de los británicos.

En la realización de este documental, la compañía cinematográfica de Jackson desarrollo un software que permitía desmezclar las composiciones de otros sonidos, lo que ayudó a hacer una nueva mezcla del álbum 'Revolver' y, además, aislar la voz de Lennon del fondo de la grabación original en casete de 'Now and then', en la que se oía un piano "horrible". En concreto, esto lo permitió una IA de aprendizaje automatizado, a la que se enseña una voz y se pide que solo extraiga eso.

Tras ello, McCartney y Starr completaron el tema y agregaron partes de guitarra que Harrison había grabado en las sesiones de 1995 en la que ya intentaron sacar adelante el tema. De este modo, se logró reunir a los cuatro Beatles en una última canción.

Como experto en la banda de Liverpool, Merino ha calificado 'Now and then' como una "maravilla" que ha permitido la tecnología actual, una que posibilita además escuchar este y otros temas de la banda con la calidad actual.

ESCUCHAR A LA BANDA "EN 3D"

"Ahora los podemos escuchar en 3D", ha celebrado, para incidir en que las nuevas ediciones se mantienen "fieles" a las originales. "Yo jamás pude soñar con oír así esta música", ha añadido respecto a las nuevas ediciones de los álbumes 'Red' y 'Blue'.

Igualmente, ha aplaudido el trabajo de McCartney. "Si hay alguien que ama su carrera y es un especialista brutal es McCartney. En su deambular por la industria lo que está haciendo es poner en valor la música que hizo durante seis años un grupo irrepetible", ha subrayado. Hicieron 14 álbumes y revolucionaron la música. Eso tiene hoy mucho más valor", ha agregado, para aseverar que cree que habrá más publicaciones de éxitos de los de Liverpool mezcladas en estéreo y Dolby Atmos.

"Podremos seguir disfrutando del mejor grupo de la historia", ha clamado, para agradecer a Peter Jackson su trabajo para sacar adelante 'Now and then': "Nos ha hecho a todos felices".