El festival madrileño Río Babel cierra su cartel con Crystal Fighters, Molotov y Bebe

Publicado 09/03/2018 17:27:55 CET

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Festival Río Babel presenta todos los nombres del cartel de su segunda edición, que se celebrará los días 6 y 7 de julio en Ifema - Feria de Madrid.

Los nuevos fichajes son Crystal Fighters, Molotov, Quantic, Bebe, Arco, Jenny and The Mexicats, Dengue Dengue Dengue, King Coya y el regreso de los madrileños Alamedadosoulna en actuación exclusiva.

Estos nombres se suman a los ya conocidos de Bunbury, The Cat Empire, Juanito Makandé, Los Auténticos Decadentes, Los Caligaris o We The Lion, entre otros. Los abonos ya están a la venta en la página web de StubHub.