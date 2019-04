Fizzy Soup presentan un innovador nuevo videoclip: Blow up

Actualizado 01/04/2019 13:35:36 CET

MADRID, 1 Abr. (EDIZIONES) -

Fizzy Soup presenta el videoclip de Blow up, el último single de su nuevo disco, Lo que no se ve, que se estrenará este próximo viernes 5 de abril. Blow up es momento previo al combate, en el que "nos sentimos más fuertes y nos inundan las dudas".

"Es una canción inspirada en nuestra vida como músicos, pero está dedicada a todos los que decidimos dejar de esperar para enfrentamos a lo que nos retiene, aunque nos digan que vamos a perder. Hemos escogido un camino que parece alejarse de la ruta indicada, sabiendo que puede terminar en una victoria o una derrota, así que abres los ojos, apuestas por lo que tienes y vas a por lo que quieres", explica el grupo sobre este videoclip que estrenamos en exclusiva en Europa Press.

Y aún añaden: "Cada vez que salimos ahí fuera -con un nuevo disco o a dar un concierto- nos preparamos para ese combate, nos exponemos a un público que es nuestro juez y, al mismo tiempo, la ventana al resto del mundo".

Other Lands ha dado una vuelta de tuerca a la canción en el videoclip, para el que se han utilizado 50 teléfonos móviles grabando vídeo, además de cámaras profesionales, con lo que han conseguido un resultado visual innovador, y reflejar esa exposición ante el público desde una perspectiva crítica.

La presión de la necesidad de dejar huella, ya no solo en la memoria de las personas, sino en sus móviles y redes sociales, convirtiéndose en una especie de reconocimiento al trabajo hecho, una prueba de que ese momento existe y de que el camino tomado es el correcto.

Fizzy Soup presentarán su nuevo disco en una gira que comienza el próximo 11 de abril en Murcia y pasará por ciudades como Valencia, Madrid, Cuenca, León, Burgos y Logroño.

Además, han lanzado la preventa para reservar el disco en CD, que será una cuidada edición especial y limitada de las que la banda acostumbra a manufacturar. Para esta ocasión, y haciendo referencia al nombre del disco, anuncian que utilizarán una 'tinta mágica' que al ser frotada descubrirá 'Lo que no se ve'. Más información en https://fizzysoup.bandcamp.com/album/lo-que-no-se-ve