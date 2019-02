Flamenco Festival viaja a EEUU con 9 espectáculos en Nueva York, Miami, Chicago y Washington del 7 al 17 de marzo

Publicado 19/02/2019 18:12:34 CET

El Flamenco Festival viajará a Estados Unidos del 7 al 17 de marzo con un total de nueve espectáculos y el lema 'Los sonidos del flamenco' como eje central del evento, con el fin de visibilizar las diferentes representaciones que posee este estilo musical, entre las que se encuentra la danza, cuya representante será la bailaora Sara Baras.

Tras congregar en 2018 a 45.000 personas, el evento contará este año con 26 representaciones, 12 de ellas en dos espacios distintos de Nueva York y 14 repartidas en las ciudades de Miami, Chicago y Washington DC, según ha informado la organización del festival en un comunicado.

El inicio del festival en Nueva York tendrá lugar el 7 de marzo y corerrá a cargo de Sara Baras y su espectáculo de ballet flamenco 'Sombras' en el New York City Center, que celebra su 75 aniversario, y se extenderá hasta el día 10.

El espacio Joe's Pub at The Public acogerá las actuaciones de jóvenes cantaores dentro de la programación de 'FlamencoEñe' de la Fundación SGAE, en las que presentarán sus primeros trabajos discográficos. Entre ellos se encuentran el cantaor Sergio de Lope, que iniciará las actuaciones el 8 de marzo; la cantaora María Terremoto, que actuará el día 9, junto con el guitarrista Antonio Rey, acompañado de la cantaora Mara Rey; e Israel Fernández y Diego Guerrero, que clausurarán el programa el día 10.

Asimismo, completarán las actuaciones de este programa otros artistas con trayectorias más amplías, como los cantaores Ismael Fernández y Miguel Ángel Cortés, la bailaora Lucía Álvarez y el pianista Chano Domínguez, que interpretará diferentes piezas que fusionan el flamenco con la música jazz.

Los espectáculos se complementarán con otras actividades como la exposición 'Garabatos Flamencos' de Andrés Mérida, que podrá verse del 5 al 18 de marzo en la Nacional de Nueva York; la presentación del libro 'Sonidos Negros: On the Blacknes of Flamenco' de K. Meira Goldberg el 5 de marzo en el Martin Segal Theater, CUNY Graduate Center; y las clases de baile que se impartirán en el New York City Center.

FLAMENCO FESTIVAL ON TOUR

Tras pasar por Nueva York, el Flamenco Festival viajará a Miami, donde tendrá lugar, por segundo año consecutivo, la serie Flamenco Rave en el Miami Dade Auditorium con los espectáculos de 'FlamencoEñe' de Sergio de Lope y Diego Guerrero el 9 de marzo y María Terremoto y Miguel Ángel Cortés, el 10.

Además, el espacio Adrienne Arsht Center será sede del espectáculo 'Sombras' de Sara Baras con 5 representaciones entre el 13 y el 17 de marzo.

En Chicago, el Old Town School, Szold Hall acogerá los espectáculos de Diego Guerrero el 6 de marzo y de María Terremoto, el 13. En Washington DC, la antigua residencia del Embajador de España acogerá las actuaciones de Diego Guerrero el 11 de marzo y de María Terremoto el 12 de marzo.