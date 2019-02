Foals presentan On the luna como segundo avance de su nuevo álbum

Actualizado 15/02/2019 9:06:38 CET

MADRID, 15 Feb. (EDIZIONES) -

Después de estrenar en enero Exits como single oficial de su regreso, Foals presentan ahora On the luna, segundo avance de su inminente nuevo álbum, que llegará el 8 de marzo con el título de Everything Not Saved Will Be Lost Part 1 (la segunda parte verá la luz en otoño).

Las canciones de Everything Not Saves Will Be Lost Part 1 son Moonlight, Exits, White Onions, In Degrees, Syrups, On the Luna, Cafe D'Athens, Surf Pt.1, Sunday y I'm Done With The World (& It's Done With Me).

"Musicalmente, nos hemos empujado a nosotros mismos al límite más lejano. Líricamente, las canciones resuenan con lo que está pasando en le mundo en este momento. Estas canciones son banderas blancas, o espejos, o intentos de trabajar a través de los tiempos confusos en los que vivimos... cada una de una diferente manera", explica el cuarteto, que además añade que estos dos discos tendrán sentido individualmente, si bien adquirirán todo su sentido complementándose.

La banda visitará España en verano para presentar sus nuevas canciones en el Cruïlla Barcelona y el Low Festival de Benidorm.