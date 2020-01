Fotos del concierto de Serrat y Sabina en el WiZink Center de Madrid

Actualizado 21/01/2020 12:31:48 CET

CRÓNICA - Serrat y Sabina en Madrid: Canciones para todas las vidas

Joan Manuel Serrat (Barcelona, 1943) y Joaquín Sabina (Úbeda, Jaen, 1949) ofrecieron en la noche de este lunes el primero de los cuatro conciertos que tienen previstos en el WiZink Center de Madrid dentro de su tercera gira conjunta, 'No hay dos sin tres'.

Fueron en total tres horas de canciones instaladas en la memoria colectiva, de esas que forman parte de la cultura popular española del último medio siglo, cantadas en un ambiente de celebración total con mucho sentido del humor entre ambos.

Clásicos intercalados de los dos autores como 'No hago otra cosa que pensar en ti', '19 días y 500 noches', 'Tu nombre me sabe a yerba', 'Nanas de la cebolla', 'Peces de ciudad', 'Contigo', 'Cantares', 'Lucía', 'Mediterráneo', 'Yo me bajo en Atocha', 'Hoy puede ser un gran día' o 'Y nos dieron las diez'.

Hubo aún más, como habrá en los conciertos siguientes de este mismo 21 de enero, y luego ya los días 11 y 12 de febrero. Entre medias, visita al Palau Sant Jordi de Barcelona el 25 de enero.