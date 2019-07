Fotos de The Cure en el Mad Cool

Actualizado 14/07/2019 0:28:00 CET

El que fuera guitarrista de The Smiths, Johnny Marr, no se ha visto en otra parecida: Abrir un gran festival a las seis de la tarde a 35 grados centígrados. Pero lo hizo y dio así arranque la sofocante jornada final del Mad Cool en Madrid.

Tras el acalorado británico, afrontaron temperaturas igualmente ardientes Cat Power, Jorja Smith y Gossip, antes de que Prophets of Rage -supergrupo con miembros de Rage Against the Machine, Public Enemy y Cypress Hill- desatara toda su furia contra el gentío.

A las 23:30, con un retraso de 20 minutos, aparecía en escena Robert Smith, uno de los iconos más destacados de este Mad Cool, para repasar ante más de 50.000 personas la longeva y exitosa historia de su banda The Cure.

Empezaron con la calma densa de 'Plainsong', luego con 'Pictures of you' y, a partir de ahí, historia de la música popular de nuestro tiempo.