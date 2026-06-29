Fundación SGAE lleva UrbanEñe a diez festivales internacionales para promocionar el talento urbano español

Programadores internacionales en la primera edición de UrbanEñe 2024. - JUAN BEZOS / FUNDACIÓN SGAE

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Fundación SGAE ha invitado a representantes de diez festivales de música urbana de Latinoamérica y a un promotor de conciertos a participar en UrbanEñe 2026, la tercera edición de esta muestra de música urbana para programadores internacionales, que se celebrará en Las Palmas de Gran Canaria del 2 al 4 de julio en el marco del GranCa Live Fest.

Según explica la Fundación, el objetivo de la iniciativa es que los programadores conozcan en directo a artistas nacionales emergentes del género y promuevan giras por el continente americano "que les permitan expandir su carrera de manera internacional".

Los cinco representantes desplazados a Las Palmas podrán ver actuar en el escenario principal del GranCa Live Fest a Admire, MELANIA, Pablo Batista y Paulina del Carmen. Los cuatro han sido elegidos entre 107 proyectos presentados a una convocatoria dirigida a los socios y socias de SGAE organizada por la propia Fundación.

Admire actuará el jueves 2 de julio a las 18.55 horas; Paulina del Carmen, ese mismo día a las 20.25 horas; MELANIA, el viernes 3 de julio a las 22.10 horas; y Pablo Batista cerrará la participación española de UrbanEñe el sábado 4 de julio a las 20.10 horas. Los promotores asistirán en directo a los conciertos y se reunirán posteriormente con los artistas con el objetivo de incorporarlos a alguno de sus festivales.

Los festivales representados en esta edición de UrbanEñe abarcan cuatro países latinoamericanos, entre ellos México, desde donde acuden los programadores de Vive Latino, Ocesa, Pulso, Pa'l Norte y Hera HSBC; de Argentina, los de Cosquin Rock; de Chile y Argentina, los de Lollapalooza y Lotus. Asimismo, participará el representante de La Línea - The London Latin Music Festival ¡Como No!, con sede en el Reino Unido y el de la promotora de conciertos CSI Latam, que organiza eventos en Lyon, Chile y México.

Los cuatro artistas seleccionados para UrbanEñe completan la programación del GranCa Live Fest, en el que también actúan Ms. Lauryn Hill, Grupo Frontera, Juan Luis Guerra, Danny Ocean y Maroon 5, junto a artistas nacionales como Lola Índigo, Aitana, Dani Martín y Dani Fernández y referentes canarios como Ptazeta y La Pantera.