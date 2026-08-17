Gales se despide de Bonnie Tyler en un homenaje público ante cientos de admiradores

Varias personas trasladan el ataúd tras el funeral de la cantante galesa Bonnie Tyler en Swansea. - Ben Birchall/PA Wire/dpa

MADRID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ciudad galesa de Swansea (Reino Unido) ha acogido este lunes los actos fúnebres en homenaje a la cantante británica Bonnie Tyler, que falleció el pasado 8 de julio a los 75 años de edad en un hospital de Portugal.

El homenaje ha reunido a familiares, allegados y cientos de admiradores que han acudido a rendirle un último tributo, según han informado medios locales.

Así, la despedida ha comenzado con una misa homenaje abierta al público a las 12:00 horas en la iglesia de St Mary entre muestras de afecto de los seguidores congregados en las inmediaciones del templo.

Posteriormente, la familia ha programado una ceremonia íntima y privada para dar sepultura a la artista.

La cantante británica, intérprete de éxitos globales de la música pop-rock como 'Total Eclipse of the Heart', 'Holding Out for a Hero' o 'It's a Heartache', falleció a consecuencia de las complicaciones derivadas de una afección intestinal por la que llevaba semanas siendo tratada.

Concretamente, se encontraba hospitalizada desde el pasado mes de mayo tras someterse a una intervención quirúrgica de urgencia. Tras la operación, Tyler permaneció en coma inducido durante semanas.

Aunque en junio su familia informó de que había salido del coma, aclaró que su estado seguía siendo "muy grave y en cuidados intensivos" hasta su fallecimiento.