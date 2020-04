La Ganga Calé lanzan un mensaje optimista y vitalista en su nuevo videoclip: 'Sigue buscando'

MADRID, 15 Abr. (EDIZIONES) -

'Sigue Buscando' es el nuevo single de La Ganga Calé, grupo madrileño que este miércoles estrena en exclusiva en Europa Press su correspondiente videoclip.

Se trata de una canción que define de forma muy positiva la evolución y búsqueda del camino que quieren continuar los madrileños en su incipiente carrera. Un mensaje vitalista que también nos viene muy bien a todos en estos complicados días.

El videolcip se grabó en México a finales de enero durante los días que compartieron gira como invitados de Ska-P. Una experiencia que vivieron tan solo unos días antes de la salida de su segundo álbum, 'Jungla Magnética', y de colgar el sold out en Madrid una semana antes de su presentación en la sala Caracol.

'Jungla Magnética' cuenta con la producción de Josué García (Muchachito, Luz Casal, Vetusta Morla) y las colaboraciones de Adriá de La Pegatina, María Peláe, Toni de Eskorzo y Pulpul de Ska-P.

Todos ellos complementan a la perfección los diferentes paisajes musicales que han dibujado en el álbum junto al imaginario visual creado por PrisaMata Studio, diseñador madrileño que ha desarrollado trabajos para compañías como Warner Music, Atlantic Records, EA Games o Y&R.

Sus obras también han ilustrado la música de grupos como Weezer, Antemasque (The Mars Volta), Big Wild, Gary Clark Jr, Residente o Caravan Palace, y este año ha ilustrado la primera novela de Pete Townshend de The Who.