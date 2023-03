Ginebras: "Hemos tenido mucho síndrome de la impostora por el hecho de ser mujeres. Eso también es el techo de cristal"

La banda publica '¿Quién es Billie Max?', un segundo álbum en el que combinan sus letras fiesteras con temas como la salud mental

MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más valientes, más maduras y más atrevidas. Así suenan Ginebras en '¿Quién es Billie Max?', un segundo álbum con el que pretenden consolidar su sello fiestero, reivindicativo y cotidiano, lo que les ha valido situarse como uno de los grupos más llamativos de la escena musical actual, un éxito que celebran pero que les ha costado entender.

"Ahora estamos más estables, pero el camino no ha sido fácil. Hemos tenido mucho síndrome de la impostora, también por le hecho de ser mujeres. Eso también es el techo de cristal", explican en una entrevista concedida a Europa Press Magüi (guitarra rítmica y voz principal) y Raquel (bajo), quienes forman la banda junto a Sandra (guitarra solista y coros) y Juls (batería).

Hablan sobre cómo ha afectado a su salud mental todo lo que han vivido tras el éxito de su primer álbum, 'Ya dormiré cuando me muera', el cual las impulsó a llenar salas y tener un público fiel que disfruta de su estilo 'tontirock' y sus letras feministas, divertidas y que dan visibilidad LGTB.

Las componentes de Ginebras explican que el ser una banda formada por mujeres ha hecho que sean cuestionadas en distintos contextos, lo que consideran que incita a ese síndrome de la impostora, algo que están intentando controlar. "Llegas a un festival y a veces ya sin interactuar nada con alguien, piensas que te está juzgando. Es chungo porque eres tú misma la que se está cuestionando, pero no lo haríamos si no tuviésemos experiencias previas", señalan.

"A Juls (batería) le han dicho eso de 'para ser tía tocas muy bien la batería'. Al final esas cosas se te quedan y generan el síndrome del impostora, que ya de por sí es jodido", subrayan, para incidir, además, en que entre grupos de música los referentes son sobre todo hombres: "Ahora estamos empezando a poner esto encima de la mesa, pero lleva años afectándonos. Se te queda dentro, aunque intentes ser súper feminista y decir 'sí que valgo', es imposible no tener ese punto de debilidad de decir 'no valgo'".

En este sentido, a pesar de que no les encanta la etiqueta de banda o grupo de mujeres, consideran que aún es necesaria para "influir" a futuras generaciones. "Es utópico pensar que ya está normalizada la existencia de bandas de mujeres. No estamos todavía en ese punto", avisan, para lamentar, además, que sigan las comparaciones entre Ginebras y otros grupos como Cariño o Hinds.

Para la banda, todos estos grupos están, junto a ellas, "abriendo el camino" a futuros conjuntos compuestos por mujeres. "Cada una pone su granito de arena para allanar el camino", defienden, para, por otro lado, mostrar su alegría también por ser, en cierto modo, referentes LGTB por sus canciones.

"Todo esto es algo natural para nosotras, como lo del feminismo. Hablamos de eso porque es nuestra realidad (...) Está bien que desde la cultura se visibilice también al colectivo. Aunque no hayamos hecho un grupo reivindicativo, al final reivindicamos porque es parte de nuestra vida", indican.

'¿QUIÉN ES BILLIE MAX?'

Con todo esto, Ginebras publica este viernes, 24 de marzo, '¿Quién es Billie Max?' --el nombre se refiere a un "ser" inventado por el grupo para expresar todo lo que son-- de la mano de Vanana Records, un sello al que agradecen su apoyo y del que, por el momento, no pretenden separarse pese a que las ofertas de las multinacionales ya han llegado.

Ante la salida del álbum, en el que han añadido nuevos estilos, como las baladas, porque era necesario "que se notara un escaloncito" a pesar de mantener la esencia, están nerviosas y reconocen la presión de lanzar un segundo trabajo.

Han publicado ya tres adelantos, entre ellos 'Desastre de persona', una soñada colaboración con Dani Martín, o 'Ansiedad', una de las canciones más importantes que han compuesto porque abordan un tema que para todas ellas es primordial, la salud mental.

El tema surgió por el mal momento que estaba pasando una amiga, pero acabó ayudándolas también a ellas. "Nosotras hemos estado con ansiedad, hemos puesto la canción y nos ha aliviado un poco. Un montón de gente viene a decirnos que le ayuda", celebran Magüi y Raquel, quienes aplauden que por fin se esté hablando de salud mental.

Sin embargo, avisan de que la sociedad no está respondiendo al tratamiento de esta con la urgencia que se requiere y reclaman más medios, entre ellos "más psicólogos públicos" para que el cuidado de la salud mental deje de ser "un lujo".

Sobre el álbum, las integrantes de Ginebras también destacan la balada 'Muchas gracias por venir', un tema que da nombre también a un documental que muestra el proceso de grabación en los míticos estudios británicos de Abbey Road, donde trabajaron grandes nombres como The Beatles, grupo referente de la banda.

COACH PARA EL GRUPO

Mientras los autores de éxitos como 'Let it be' acabaron por separarse y continuar en solitario, para la banda radicada en Madrid esto es algo que queda muy lejano, en lo que ni siquiera piensan al mantener una relación de amistad que conjugan con el trabajo gracias a la ayuda de una coach.

"La coach nos va increíble, pero hay una cosa muy importante que también hay que entender y es que vamos a discutir porque somos seres humanos. Lo que hay que aprender es a forjar una base suficientemente sólida como para que esos conflictos no acaben contigo", aseveran.

Tras publicar '¿Quién es Billie Max?', Ginebras se embarcará en una gira que cerrará una primera etapa, la de primavera y verano, el 12 de octubre en el WiZink Center de Madrid. Será la primera vez que den un concierto en el emblemático estadio, donde solo han pisado como teloneras de Rigoberta Bandini.

Sobre el día de tal cita, Magüi y Raquel bromean, con total libertad, como es habitual en ellas. "Cuando nos dijeron que era el 12 de octubre fue como ¿en serio?. Un plan alternativo a los fachas", celebran. Y proponen cambiar el Día de la Hispanidad por el de la Ginebridad: "Nosotras, republicanas, cantando la canción de 'Cosas moradas', el Día de la Hispanidad, nos parece fenomenal", insisten, para invitar a todos a festejar esta jornada y no la celebración "casposa" real.