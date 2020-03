Gira española de Ana Torroja el próximo verano

MADRID, 9 Mar. (EDIZIONES) -

Ana Torroja, la inconfundible voz de Mecano, aterriza este verano en España para ofrecer una serie de conciertos dentro de su 'Tour Volver', con el que está recorriendo Latinoamérica.

Importantes festivales españoles como el Tío Pepe Festival, el Ribera Sound o el Universal Music Festival cuentan con la máxima exponente del pop español en un cartel donde Ana Torroja es una de las grandes protagonistas.

Con un potente show de aproximadamente dos horas, Ana Torroja ofrece un espectáculo con un repertorio conocido por todos los públicos y para todas las edades, donde interpreta parte de los grandes éxitos de Mecano y recupera canciones como 'Ya no me puedo levantar', 'Hijo de la Luna' o 'Mujer contra mujer'. Tampoco faltarán temas de su carrera en solitario como 'A contratiempo','Ya no te quiero' o su último sencillo 'Llama'.

TOUR VOLVER

17 y 18 julio - RIBERA SOUND - Tudela (Navarra)

21 julio - UNIVERSAL MUSIC FESTIVAL - Madrid

22 julio - MARENOSTRUM - Fuengirola (Málaga)

01 agosto - NOCHES MÁGICAS - San Juan (Alicante)

06 agosto - TIO PEPE FESTIVAL - Jerez de la Frontera (Cádiz)

11 septiembre - CUARTEL DE ARTILLERÍA - Murcia