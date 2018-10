Gira española de Yo La Tengo con cinco conciertos en febrero de 2019

Actualizado 03/09/2018 11:36:32 CET

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Yo La Tengo volverán a España en febrero de 2019 para presentar su más reciente álbum, There's A Riot Going On, en una gira que visitará cinco ciudades.

Dicha gira comenzará en Santiago de Compostela (8 de febrero, Capitol) y pasará por San Sebastián (9 de febrero, Teatro Victoria Eugenia), Madrid (11 de febrero, La Riviera), Zaragoza (12 de febrero, Oasis Club Teatro) y Barcelona (13 de febrero, Sala Apolo).

La banda estadounidense formada por Ira Kaplan, Georgia Hubley y James McNew visitarán la península para presentar en directo este trabajo más experimental, contestatario y atmosférico que los anteriores; y además repasar su extensa carrera, que cuenta ya con 15 álbumes de estudio en los que han tocado géneros como el noise rock, shoegaze o el pop melódico.

Las entradas se podrán adquirir desde este martes 4 de septiembre a las 10 horas en livenation.es, ticketmaster.es y red ticketmaster (FNAC, Carrefour y Halcón Viajes). Para Madrid y Barcelona el precio será de 32 euros más gastos.