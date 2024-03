'Grace', la obra de Arturo Cardelús con Filarmónica de Berlín, se vuelve inmersiva con la tecnología Dolby Atmos

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pianista y compositor Arturo Cardelús ha presentado este martes en Madrid la mezcla en Dolby Atmos de su obra 'Grace', creada a petición de los solistas de la Orquesta Filarmónica de Berlín en 2016. Se trata de una nueva versión en la que la pieza, gracias al uso de la tecnología de sonido inmersivo, se parece "mucho más" a lo que el artista escuchaba en su cabeza al componer.

Como ha explicado Cardelús a los medios en la presentación, en Ocine Urban Caleido de Madrid, los compositores tienen un "Atmos dentro de la cabeza", ya que no escuchan en estéreo, sino de forma "mucho más envolvente". Así, mediante el uso de esta tecnología de sonido, las blancas y redondas del principio de la pieza, que en estéreo quedaban "un poco pobres", han recuperado "ese cuerpo que les faltaba".

En 2011, el primer violinista de la Filarmónica de Berlín, Laurentius Dinca, encargó a Cardelús una obra, tras ver un tango suyo en Youtube, como ha rememorado el propio compositor. El pianista, que acababa de terminar su carrera en Berkeley, compuso 'Con aire de Tango', una obra de cuatro movimientos que grabaron en La Berliner Philharmonie, en Berlín.

A los dos años se volvieron a poner en contacto con él porque la Filarmónica iba a tocar en Los Ángeles, en el Disney Hall y, en esa ocasión, en lugar de pedir "unos requisitos muy específicos", le dijeron: "haz lo que quieras". "Eso es lo peor que le puedes decir a un compositor porque, si no tienes normas, entonces viene la parálisis", ha reconocido Cardelús.

Por ello, tras hablar con su profesor de composición de Berkeley, entendió que la nueva obra tenía que ser su "statement", una pieza "muy sofisticada y brillante". De este modo, en un principio creó una partitura "tonal, muy pretenciosa, que empezaba con tres pianos y luego iba a forte", pero el problema es que "no conectaba con la obra".

"Todos los días cuando me levantaba me venían ocho acordes en La Mayor a la cabeza, ocho acordes súper simples que se repetían en mi cabeza y no me dejaban", ha señalado. Cuando el joven compositor le dijo a su profesor que iba a hacer la obra en esa tonalidad este le dijo que "imposible", que "no podía hacer eso". Sin embargo, "tras darle muchas vueltas", Cardelús se dio cuenta de que la obra que quería componer era 'Grace'.

UNA OBRA QUE HABLA DEL NACIMIENTO DE SU HIJA, GRACE

'Grace' es una obra dedicada a su hija, que se divide en tres partes. "La primera parte, los dos primeros minutos, es la llegada, la noticia de que mi mujer está embarazada y nosotros recibiéndola" y, a partir del minuto dos, después de la introducción, "todo se para y va a un pulso" que, según el artista, simboliza el desarrollo del embarazo con el feto dentro de la placenta.

"A medida que el feto va teniendo más actividad y más masa, la música se vuelve más activa, el tempo sube, también la melodía va como constriñéndose un poco. Al principio es muy expansiva, y poco a poco los violines se acercan más entre sí, las voces se acercan mucho más, porque el feto cada vez tiene menos espacio", ha añadido el compositor, mientras interpretaba la pieza al piano durante el acto de presentación.

En el minuto siete llega el parto, momento en el que hay "una bajada muy grande", porque Cardelús emplea un recurso de animación llamado Mickey Mousing, para reflejar con la música lo que el personaje hace. "En Grace lo que hago es que cuando el motivo ya está exprimiéndose mucho, mucho, subimos hacia arriba y a partir de ese momento el feto va a caer y nos vamos a preparar para el parto. Hay una bajada de todos los instrumentos hacia abajo y esto es una manera de reflejar con Mickey Mousing que el bebé está a punto de salir", ha explicado.

En el tramo final, los dos últimos minutos se interpretan con la viola, con el piano arriba, y representan "los dos primeros minutos de Grace en la tierra". Como el pianista ya conocía a los músicos, sabía que Ignacy Miecznikowski sería el encargado de interpretar la melodía final debido a su carisma, que el compositor ha visto en "pocos músicos".

Además de 'Grace', Cardelús cuenta con una larga trayectoria en el mundo de las bandas sonoras y de la música de cámara. Entre sus reconocimientos destaca el galardón en los Premios de la Música para el Audiovisual Español, por la mejor partitura orquestal (2020), o la calificación de su banda sonora para 'Buñuel en el laberinto de las tortugas' como 'la banda sonora del año', que recibió una nominación a los Goya, el Biznaga en el Festival de Málaga o el Premio a Mejor Música en el Festival de Annecy.

Asimismo, el compositor y pianista español estuvo presente en el Festival de cine de Málaga para presentar la película de animación 'Dragonkeeper', que abrió esta edición. Se trata de una coproducción hispano-china dirigida por Salvador Simó y Li Jianping, basada en la novela homónima de Carole Wilkinson, para la que Cardelús ha compuesto la banda sonora.