El grupo de rap católico NFTW aborda en su nuevo disco el respeto a la naturaleza, el bullying o la vivencia de la fe

Publicado 24/09/2018 13:46:18 CET

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo de rap católico NFTW acaba de lanzar su nuevo disco con el título 'Not from this world' (No es de este mundo) en el que abordan temas como el respeto a la naturaleza, el acoso escolar o bullying, el valor de la música y la vivencia cotidiana de la fe cristiana.

Este trabajo contiene además colaboraciones con artistas internacionales, como Nico Santana (USA) y Militante Bierd (República Dominicana), y otras colaboraciones a nivel nacional como smdani, Corada (del grupo Dom Pro), Sam (1DTantos), Rabasco y Dani (La Voz del Desierto).

El disco, que cuenta con 16 pistas, ha tenido varios adelantos, como el primer single 'Not from this world'. Otros temas por adelantado han sido 'Doing my thing', junto al sacerdote y rapero smdani; 'Cicatrices' y 'Laudato Si', en el que colabora Sam de 1DTantos.

El grupo de rap católico presentará este disco en sus próximos conciertos. Está ya confirmada su actuación el 27 de octubre en Granada, dentro de las Jornadas de Pastoral Juvenil de la Archidiócesis de Granada, y el 17 de noviembre en Madrid, para la Noche Joven del Congreso Católicos y Vida Pública.

NFTW está compuesto por los artistas JeriAndCo, Fresh Sánchez, StelioN, y Súe. El grupo nació en 2015, tras varios trabajos previos y colaboraciones entre sus componentes. El nombre de este conjunto ha sido tomado del Evangelio de San Juan 17, 11-19: 'No ruego que los retires del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Conságralos en la verdad; tu palabra es verdad'.