Hijos de la Ruina se coronan en un abarrotado Movistar Arena de Madrid

Archivo - El dúo Natos y Waor durante su concierto en el WiZink Center, a 26 de octubre de 2024, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Hijos de la Ruina, el proyecto formado por Natos y Waor junto a Recycled J, se han coronado este viernes en un abarrotado Movistar Arena de Madrid.

La de esta noche ha sido la primera de dos citas en el recinto. En ambos conciertos, el de este viernes y el de el sábado 14 de marzo, el trío ha colgado el cartel de 'todo vendido', congregando cada día alrededor de 15.150 personas.

Cuando pasaban algunos minutos de las 20.00 horas, las luces del Movistar Arena se han apagado y han salido al escenario -simple, todo negro- los tres raperos para arrancar con 'Otra vez.

El público no ha bajado la enegría en ningún momento de la noche pero 'Por ti’, 'Sudores fríos', 'Más alcohol' o 'Cicatrices' han sido con diferencia las canciones más aclamadas.

Justo antes de la última canción, 'Madriz' -cuando se ha desatado la energía en forma de saltos y golpes- Hijos de la Ruina han anunciado en directo que su gira no terminará cuando estaba planeado y que el 29 de octubre de 2027 vlverán a recalar en el Movistar Arena .

'Hijos de la Ruina vol.4', el disco que los artistas publicaban a mediados del pasado mes de enero, ha sido el gran protagonista de la noche, aunque también han dado paso a temas que ya son míticos del grupo como 'Carretera' -que tiene más de 37 millones de reproducciones en Spotify-.

Por su parte, Recycled J ha acaparado parte del concierto para poner al público con algunas de sus canciones en solitario como ‘Km 0’, ‘Casanova’, ‘Bambino' o ‘Skr Skr’ con Mvrk, que ha subido a corear con él.

El trío no ha estado solo en el escenario y se han acompañado de Al Safir, Nasta de Charlie Hijos Bastardos, Fernando Costa o Suite Soprano, que han formado parte de su volumen 4 y de su carrera.