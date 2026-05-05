Hombres G repasa su carrera en Los mejores años de nuestra vida:"Los artistas tienen que acabar con la censura impuesta"

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MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

David Summers, Rafa Gutiérrez, Javier Molina y Daniel Mezquita, 'Hombres G', han reivindicado este martes la libertad creativa en la presentación de su película documental 'Los mejores años de nuestra vida', donde repasan sus más de 40 años de trayectoria, su éxito en España y Latinoamérica y las tensiones que han vivido entre ellos.

"Tienen que acabar con la autocensura ellos mismos (artistas), aunque lo de autocensura es mentira, es un término equivocado. Es censura impuesta por la gente que está marimandoneando y dirigiendo a las marionetas. La única forma de hacer arte es ser libre de verdad y no tener censura de ningún tipo, y esto vale para cualquier arte o lo que sea en la vida", ha asegurado el batería del grupo, Javier Molina, en una entrevista de los cuatro miembros de Hombres G con Europa Press, con motivo del estreno en cines el 8 de mayo del proyecto original de Movistar Plus+.

En paralelo, el grupo se ha mostrado "orgulloso" de ser una banda española y conquistar otros países con sus letras en español y aseguran que han "presumido" de ello durante sus conciertos en otros países. "Estamos muy orgullosos de llevar la música a medio mundo y estamos orgullosos de ser españoles. Siempre hemos presumido y hemos llevado a nuestro país por todo el mundo", ha indicado el guitarrista Daniel Mezquita. A sus palabras se ha sumado el vocalista David Summers, que ha ensalzado la lengua española. "Consideramos que el español es un idioma maravilloso para cantar y escribir canciones", ha apostillado.

En este sentido, Javier Molina señala que la marca "Hombres G" ha traspasado fronteras e incluso se ha convertido en algo más grande que ellos mismos. "Es muy importante lo que hace que el grupo tenga un estatus tan determinado que hombre es el más grande que cada uno de nosotros individualmente eso es muy bonito", ha agregado.

El documental surge con el objetivo de mostrar su historia "de forma honesta" y acercarla a sus fans, especialmente a las nuevas generaciones que se han incorporado a su música en los últimos años. "Queríamos que el público supiera cómo somos y cómo hemos sido siempre", ha explicado Summers.

Preguntados por su condición de fenómeno sociológico -tal y como lo han definido a Europa Press los directores del documental, Charlie Arnaiz y Alberto Ortega-, los integrantes de Hombres G atribuyen su trayectoria a "mucho trabajo" y "persistencia". "No hemos perdido la ilusión nunca. Hemos trabajado sin descanso. Tenemos un amor enorme por la música, no nos cansa", ha señalado el vocalista.

La producción condensa más de 40 años de actividad en cerca de dos horas, a partir de un archivo que alcanza las 60.000 imágenes, muchas de ellas inéditas e incluso aportadas por seguidores. "Nos sorprendió la cantidad de cosas que hemos hecho, los países que hemos visitado y la intensidad de todo lo vivido", reconocen antes de añadir que algunas escenas ni siquiera las recordaban.

Lejos de centrarse únicamente en los logros musicales, la película profundiza en la convivencia y en la relación entre los miembros del grupo, mostrando momentos profesionales como personales. "No queríamos hacer un documental que solo contara éxitos o cifras, sino enseñar nuestra vida real", ha apuntado el guitarrista Rafa Gutiérrez.

LA VULNERABILIDAD DE LOS HOMBRES G

Por su parte, los directores del documental, Charlie Arnaiz y Alberto Ortega, explican que el proyecto surgió "de forma muy natural" tras acompañar a la banda en varias giras desde 2023. "Teníamos un material increíble y les propusimos hacer la gran película", señalan, destacando además la "plena implicación" del grupo, que cedió su archivo personal "sin filtros" en un ejercicio de confianza "poco habitual".

Los cineastas subrayan que la película permite descubrir una faceta más desconocida del grupo, especialmente su etapa separados durante una década. "Es una de las partes más emocionantes porque se muestran vulnerables y cuentan algo que nunca habían contado", apuntan.

"En la película hay un recorrido en el que entiendes perfectamente lo que es la explosión de los Hombres G. Nadie se esperaba que se convirtieran en un fenómeno sociológico, más que musical en este país. Pero también muestra lo que ocurre cuando de la noche a la mañana se apagan las luces y el éxito desaparece", afirman los cineastas.