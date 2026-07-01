La industria musical en España generó 1.902,3 millones de euros en 2025, "récord histórico" tras aumentar un 9,62%

Archivo - La artista Bad Gyal durante un concierto en el Palau Sant Jordi, a 20 de marzo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El concierto da el pistoletazo de salida a la gira de presentación de su nuevo álbum ‘Más Cara’. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La industria musical en España cerró 2025 con un "récord histórico de impacto económico" tras alcanzar 1.902,3 millones de euros, lo que supone un incremento del 9,62%.

Así se desprende del informe 'Impacto económico de la Música en España 2025', elaborado por el Instituto de la Música --iniciativa de la Federación Es_Musica con el apoyo del Ministerio de Cultura--.

Este crecimiento respecto al ejercicio anterior está impulsado, explica el estudio, por el auge de la música en vivo, el crecimiento del streaming y la consolidación de un tejido empresarial en expansión.

En concreto, estos ingresos engloban los que genera la música en vivo, la venta de entradas a conciertos y festivales, música grabada, ventas y streaming, y derechos de autor y conexos gestionados por entidades como SGAE, AIE y AGEDI.

Por segmentos, la música en vivo se consolida como el principal motor económico de la industria, al concentrar el 42,4% de la facturación total, con unos ingresos de 807,2 millones de euros.

Este crecimiento se explica en el informe por la consolidación de los festivales, el aumento de giras nacionales e internacionales, la diversificación de la oferta y la recuperación del consumo cultural presencial, así como por la creciente profesionalización del sector y la capacidad de atracción de grandes eventos. Madrid, Cataluña y Andalucía destacan como las comunidades con mayor volumen de actividad.

Por su parte, la música grabada alcanzó los 608,7 millones de euros en 2025, un 14,7% más que en 2024. El mercado digital continúa dominando con claridad, al representar el 89,7% de la facturación --546,2 millones de euros--, frente a los 62,5 millones correspondientes al formato físico.

El informe subraya asimismo el papel de las entidades de gestión --como SGAE, AIE y AGEDI-- en la protección de los derechos de propiedad intelectual y en la redistribución de ingresos entre autores, artistas y productores, como uno de los pilares del ecosistema musical.

En términos globales, el valor directo de la industria --que incluye la actividad empresarial y las entidades de gestión-- superó los 4.900 millones de euros en 2025, un 11,69% más que el año anterior.