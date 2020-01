Inverfest: Música contra el frío y la cuesta de enero

Publicado 11/01/2020 14:31:11 CET

MADRID, 11 Ene. (EUROPA PRESS - David Gallardo) -

Con Inverfest ya no hay excusas: Ni el frío que incita a la reclusión, ni el desnivel insalvable de las diversas cuestas de enero de cada cual. Porque Inverfest regresa por sexto año para caldear con música las gélidas noches del invierno madrileño a través de conciertos, películas, recitales de poesía y charlas temáticas.

"El año pasado vendimos más de 40.000 entradas y este año pusimos 80.000 a la venta", remarca a Europa Press uno de los co-organizadores, Alex Graneri, quien añade entre divertido y nervioso: "Ya veremos cuantas vendemos. Muchos conciertos están ya con entradas agotadas y no hay ninguno que nos dé especialmente miedo por lo contrario".

Por esto, apunta Graneri que están "muy contentos con la consolidación del festival y por poder poner en marcha una sexta edición", teniendo en cuenta, además, que en la primera empezaron con tres conciertos y en este 2020 la programación de Inverfest la integran "más de cincuenta espectáculos".

Concretamente, son 43 conciertos, de los cuales 23 son en la sede principal del Teatro Circo Price, nueve en La Riviera, cuatro en Joy Eslava, tres en But y otros tres en WiZink Center. "Un crecimiento a lo ancho en estas nuevas salas", resume Graneri, quien agrega que esto les permite "programar diferentes propuestas, pues no es el mismo tipo de artista el que es apto para el WiZink que para la Joy, sin quitar mérito ni a uno ni a otro".

Destaca, asimismo, que el "ochenta por ciento" del cartel son "estrenos o finales de gira", al tiempo que pone en valor la variedad de estilos. "No ponemos cuotas para que haya tres flamenco y cinco indies, por ejemplo. Lo que hacemos es estar muy pendientes de las novedades musicales, hablar con todos los implicados e intentar escoger lo que vemos más interesante y que puede funcionar mejor en el sitio correcto", explica, remarcando que "un tercio de las propuestas de este año están lideradas por mujeres".

FRÍO INVIERNO

Inverfest se pone en marcha sin apenas descanso tras las fiestas navideñas, en una época en la que antaño las propuestas culturales descendían tanto o más que los termómetros, hasta ponerse en negativo. Los propios artistas aprovechaban para echar el resto en época navideña y luego se retiraban a sus cuarteles de invierno hasta que floreciera la primavera.

Esto ha cambiado debido a la necesidad de los artistas de estar permanentemente presentes, por lo que ya no hay temporada baja -un poquito sí, si acaso-. A esto contribuye también Inverfest, que no teme al agotamiento tras tanta celebración, ni a la cuesta de enero de los monederos vacíos.

"Después del 7 de enero hay una especie de pequeña resaca pero la vida sigue", resume Graneri, quien asegura que "la gente recupera pronto su ritmo normal". Y ahí entra este festival, que él califica como "agradable con conciertos en recintos cálidos". "Y tenemos para todos los públicos y para todas las edades", apostilla.

PROGRAMACIÓN

El Teatro Circo Price perteneciente al Área de Cultura, Turismo y Deportes del Ayuntamiento de Madrid, acogerá 23 de los principales conciertos de Inverfest 2020. Estrella Morente ha inaugurado ya esta edición en el Price, y la sigue Nacho Vegas (este 11 de enero), quien cierra aquí su actual gira. Y Andrea Motis (12 de enero) llega con su nuevo trabajo, 'Do outro lado do azul'.

En la segunda semana de programa, Quique González (14 de enero) presenta su nuevo trabajo en el que ha puesto música a poemas de Luis García Montero, y la internacional Noa (15 de enero) comienza la celebración de sus treinta años de carrera, contando en este concierto con invitados como Ana Belén, Ara Malikian y Marina Heredia.

Amaia (16 y 17 de enero), también ha seleccionado a Inverfest como una de las paradas de la gira de presentación de su primer trabajo, 'Pero no pasa nada'; además, Carlos Núñez (18 de enero) visita el festival por cuarto año consecutivo y esta vez nos hará viajar por la esencia de la música celta a través de países como Irlanda, Escocia o Bretaña, pero también por el mundo hispánico que forma parte del mundo celta.

El broche final a la segunda semana lo pone Juan Valderrama (19 de enero) con el estreno mundial de su nuevo disco 'Mujeres de Carne y Verso', un espectáculo que reivindica la poesía en femenino y contará con invitadas muy especiales, como María del Mar Bonet, Carmen Linares, Isabel Gemio, Carmen París y Sole Giménez.

Rumours of Fleetwood Mac (21 de enero) abre una versátil tercera semana de festival en la que Tomatito & José Mercé (22 de enero) llegan al Price para presentar su disco conjunto, 'De verdad', toda una reivindicación del flamenco más puro, mientras Xoel López (23 y 24 de enero) hará un repaso por sus últimos discos. Por su parte, ELE (25 de enero) regresa a la capital para clausurar la gira de su último álbum, y Furious Monkey House (26 de enero), presentan su último disco 'Love, Scum & Dust'.

En la última semana de conciertos en el Teatro Circo Price recalan Los Zigarros (30 y 31 de enero) para montar su propio 'rock show' con Leiva, Tarque o Fito como invitados. Fuel Fandango (1 y 2 de febrero) estrenan su último trabajo, 'Origen', y cierran el programa de música del Price Shinova (2 de febrero).

En la sexta edición del festival está presente Inverfest New Rockers, la apuesta por la música dirigida a público de todas las edades con la que Inverfest abre sus puertas a las nuevas generaciones de apasionados por los directos con Billy Boom Band (12 de enero), Yo Soy Ratón (19 de enero) y Chumi Chuma (26 de enero).

OTRAS SALAS

Inverfest 2020 se abre a la ciudad de Madrid de forma transversal ampliando su propuesta musical a nuevas sedes. Así, llegará al WiZink Center con los recitales de India Martínez (7 de febrero), Funambulista (8 de febrero) y Maldita Nerea (14 de febrero).

Por La Riviera han pasado ya Manel (9 de enero) y Los Punsetes (10 de enero), y será turno después para Depedro (16, 17 y 18 de enero) Ketama (23 de enero), Winter Swing Part (26 de enero), El Niño de la Hipoteca (31 de enero) y Explosions in the Sky (2 de febrero).

Por Joy Eslava pasarán Christina Rosenvinge (17 de enero), Lagartija Nick (1 de febrero), No Me Pises que Llevo Chanclas (7 de febrero) y Santero y Los Muchachos (13 de febrero).

Tres serán las veladas en la Sala But, que recibirá en este Inverfest a Astola y Ratón (9 de enero), Mr. Kilombo (24 de enero) y Digitalism (14 de febrero). Toda la programación y las entradas están en www.inverfest.com como canal de venta oficial.

POESÍA Y CINE

InverVerso nació el año pasado con deseo de sumar disciplinas artísticas en Inverfest. En esta nueva edición de InverVerso habrá noches donde la poesía y la música se darán la mano, estrechando aún más los lazos que existen entre estas disciplinas.

En el Búho Real se darán cita Cristina Narea (16 de enero), Iñigo Andion con Jon Andion (30 de enero), Animalismo poético y Pat MM (7 de febrero), Junior Ferbelles (14 de febrero) y Dan Millson con Luis Fercán y Pablo Benavente (14 de febrero).

Inverfest programa también por segundo año consecutivo La Nevera Film Fest, un ciclo que acoge en los Cines Golem largometrajes y documentales con temática musical. Son veladas muy especiales que aderezan la película proyectada con la presencia de invitados relacionados con la película.

Los títulos de este año son 'Aute Retrato' (14 de enero), 'Matangi - Maya - Mia' (19 de enero), 'Pussy Riot: Una plegaría Punk' (21 de enero), 'Un rayo de luz, Homenaje a Pepa Flores' (26 de enero), Noche The Beatles - 'The Beatles: Eight Days a Week' (28 de enero, con presencia de Julia Baird, hermana de John Lennon), The Devil and Daniel Johnston (4 de febrero), 'Paco Lucía: La Búsqueda' (6 de febrero) y como colofón una velada con La Habitación Roja.