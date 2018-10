Iron Man 2, al son de los AC/DC

Actualizado 27/01/2010 17:11:06 CET

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Hombre de Hierro no será el único protagonista de 'Iron Man 2', que se estrenará a nivel mundial el 28 de abril. AC/DC compartirán parte de la gloria de lo que se espera sea una exitosa segunda parte con una banda sonora formada por 15 temas seleccionados de entre su discografía para la ocasión.

La música de AC/DC será la protagonista de 'Iron Man 2' que, producida por Marvel Studios, es la continuación del filme que alcanzó el éxito internacional en 2008. La película se estrenará en todo el mundo el 28 de abril y en Estados Unidos el 7 de mayo.

El álbum 'AC/DC: Iron Man 2' se publicará el 19 de abril de 2010 con 15 canciones clásicas de la banda australiana seleccionadas entre lo mejor de diez álbumes de su larga carrera entre 1976 y 2008.

El vídeo que presenta el álbum 'AC/DC: Iron Man 2' es el de la canción 'Shoot to Thrill', rodado en directo el mes pasado en Buenos Aires (Argentina) durante la aclamada gira 'Black Ice Tour', que ha sido la segunda que más ingresos ha generado en 2009, según Pollstar.

El vídeo también ofrece imágenes exclusivas de la película 'Iron Man 2' que pudieron verse ya en el trailer adelanto de la cinta. 'Shoot to Thrill' es una canción incluída en el álbum 'Back In Black', del que AC/DC ha vendido más de 50 millones de ejemplares.

"La visión de Jon Favreu, director de 'Iron Man 2' y la pasión de la música de AC/DC se mezclan magníficamente en la película. La música realza la alta energía y la exitación del filme", ha declarado Steve Barnett, vicepresidente de Columbia Records.

Por su parte, Tim Connors, Jefe de Operaciones de Marvel Studios, afirma: "La música es una parte fundamental de la película y estamos encantados de que AC/DC estén en ella y de colaborar en el nuevo vídeo".

Jon Favreau vuelve a dirigir al Hombre de Hierro con los actores Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, Don Cheadle, Scarlett Johansson, Sam Rockwell, Mickey Rourke y Samuel L. Jackson como protagonistas de un reparto estelar.

Inspirado en el mítico superhéroe de Marvel, 'Iron Man 2' continúa la historia que llevó a la primera película de la saga a convertirse en un clamoroso éxito de taquilla en 2008, recaudando más de 430 millones de euros en todo el mundo y siendo el primer filme producido independientemente por los estudios Marvel.

Las canciones que incluye el álbum 'AC/DC: Iron Man 2' son: 'Shoot to Thrill', 'Rock 'N' Roll Damnation', 'Guns for Hire', 'Cold Hearted Man', 'Back in Black', 'Thunderstruck', 'If You Want Blood (You've Got It)', 'Evil Walks', 'T.N.T.', 'Hell Ain't a Bad Place to Be', 'Have a Drink on Me', 'The Razor's Edge', 'Let There Be Rock', 'War Machine' y 'Highway to Hell'.