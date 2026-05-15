Israel actúa este sábado en la tercera posición de la final de Eurovisión, que abre Dinamarca y cierra Austria

12 May 2026, Austria, Vienna: Noam Bettan from Israel performs the song 'Michelle' during the first semifinal of the 70th Eurovision Song Contest 2026 at the Wiener Stadthalle. - Jens Büttner/dpa

MADRID 15 May. (EUROPA PRESS) -

La final del Festival de Eurovisión 2026, que se celebra este sábado en el Wiener Stadthalle de Viena, enfrentará a 25 países en un orden de actuación encabezado por Dinamarca y cerrado por Austria, país anfitrión. Israel, uno de los participantes más polémicos de esta edición, actuará en tercer lugar, mientras que Finlandia, favorita en las apuestas, lo hará en el puesto 17.

La Unión Europea de Radiodifusión (UER) ha comunicado el orden de actuación de la gran final este viernes tras la celebración de la segunda semifinal en el mismo recinto vienés. Soren Torpegaard Lund abrirá la gala defendiendo la candidatura danesa con 'For Vi Gar Hjem', mientras que el cierre corresponderá al austriaco COSMÓ con 'Tanzschein'.

Israel actuará en tercera posición con Noam Bettan y su canción 'Michelle', en una edición marcada por la controversia en torno a su participación. En este sentido, la UER ha introducido cambios en el sistema de televoto para esta edición, entre ellos la limitación del denominado 'voto de castigo', una práctica por la que parte del público utiliza su voto para penalizar a determinados países en lugar de apoyar a su favorito.

La gran favorita según las casas de apuestas es la candidatura finlandesa, Linda Lampenius x Pete Parkkonen, que interpretará 'Liekinheitin' en el puesto 17. "Es una propuesta muy buena", señalaba la experta en el festival Gemma Lorente en una entrevista con Europa Press, quien añadía que "además hay 'voto de castigo' a Israel", un factor que podría redistribuir apoyos en la votación final.

Tras Dinamarca y Alemania --con Sarah Engels y 'Fire'-- e Israel, tomarán el escenario Bélgica (ESSYLA, 'Dancing on the Ice'), Albania (Alis, 'Nân') y Grecia (Akylas, 'Ferto'). Ucrania actuará en séptima posición con LELÉKA y 'Ridnym', seguida de Australia, donde la veterana Delta Goodrem defenderá 'Eclipse'. Serbia, Malta y Chequia completarán la primera mitad de la gala.

Bulgaria, Croacia, Reino Unido y Francia actuarán en los puestos 12 a 15. El representante británico, el proyecto musical LOOK MUM NO COMPUTER, interpretará 'Eins, Zwei, Drei', mientras que Monroe defenderá la candidatura francesa con 'Regarde!'. Moldavia, Finlandia, Polonia, Lituania y Suecia ocuparán los puestos del 16 al 20. Chipre, Italia, Noruega y Rumanía completarán la recta final antes del cierre austriaco.

LOS ESPAÑOLES PODRÁN VOTAR EN LA FINAL

España no participa este año por primera vez desde su debut en 1991 tras la retirada de RTVE en protesta por la ofensiva bélica de Israel sobre Gaza. Tampoco participan Irlanda, Eslovenia, Islandia y Países Bajos.

Pese a la retirada de RTVE, los españoles sí podrán votar mediante la página web oficial del concurso a través de un sistema global llamado 'Rest of the World', habilitado para los ciudadanos de los países que no forman parte del festival de la canción.

El televoto es una de las cuestiones más controvertidas del concurso en los últimos años. En 2025, la delegación española pidió saber cómo se había distribuido el voto español, es decir, cuántos votos recibió cada país en España. El televoto español en la final del concurso estuvo formado por 7.283 llamadas, 23.840 SMS y 111.565 votos online.

Una reciente investigación llevada a cabo por 'The New York Times' ha desvelado el voto popular de España en la gran final de Eurovisión 2025. De este modo, Israel obtuvo el 33,34% del total con 47.570 votos, muy por encima de Ucrania, col el 6,74% y 9.620 votos, y de Polonia con el 5,66% y 8.080 votos.

Los investigadores del medio estadounidense atribuyen este resultado a que en 2025 el concurso permitía votar hasta 20 veces por persona a sus artistas preferidos y a que el gobierno israelí llevó a cabo una campaña para intentar influir en la votación.

"CLAMOR" DE LA PRENSA INTERNACIONAL

En relación con esta investigación, el presidente de RTVE, José Pablo López, afirmó que la UER no puede "ignorar el clamor de la prensa internacional" y que los análisis de medios como 'The New York Times' o la BBC sobre la participación de Israel "no son opiniones de 'quien no gana'" como, a su juicio, "insinúa" el director de Eurovisión, Martin Green.

"Son advertencias serias sobre una gestión que ha perdido el rumbo. La realidad demuestra que Eurovisión necesita, con urgencia, un nuevo tiempo a la altura de los valores que siempre ha defendido. #Eurovision2026", aseveró en un comentario en X, recogido por Europa Press.

Tras la solicitud de RTVE que pidió en mayo de 2025 abrir un debate sobre el televoto en el certamen para valorar si la forma en que se hace es la más adecuada, el director de Eurovisión, Martin Green, dijo a Europa Press que el proceso de votación es "el más avanzado del mundo" y puso en valor que "un amplio equipo de profesionales verifica los resultados de cada país para descartar cualquier patrón de votación sospechoso o irregular".

ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE VOTACIÓN

Sin embargo, en noviembre, el Grupo de Referencia de Eurovisión aprobó una serie de actualizaciones del sistema de votación. Entre los cambios figura la reducción de 20 a 10 del número máximo de votos que cada espectador puede enviar desde sus dispositivos durante las galas. La UER enmarca esta decisión en la voluntad de limitar prácticas susceptibles de generar sospechas de manipulación y de incentivar que los apoyos se distribuyan entre más participantes.

Otra de las modificaciones afecta al papel de los jurados profesionales en las semifinales, en las que recuperan un peso del 50% en el resultado combinado con el televoto. Los jurados nacionales ampliarán además su tamaño de cinco a siete miembros por país e incorporarán a jóvenes de entre 18 y 25 años.

La gran final, que comenzará este sábado a las 21.00 horas, podrá seguirse en España a través del canal de YouTube de Eurovisión ya que la salida de RTVE del Festival implica que tampoco emitirá el concurso que se celebrará en Viena. En España, la gala ofrecida en La 1 de TVE en 2025 registró 5.884.000 seguidores y un 50,1% de 'share', lo que supuso un incremento de 9,2 puntos y cerca de un millón de espectadores con respecto a la pasada edición. Las votaciones lograron una media de 6,3 millones de televidentes y un 59,7% de cuota.