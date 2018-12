Jack White resucita a The Raconteurs

Actualizado 19/12/2018 14:23:23 CET

Diez años después de su segundo álbum, The Raconteurs están de vuelta. Comandados como siempre por Jack White, presentan ahora dos nuevas canciones tituladas Sunday driver y Now that you're gone.

Ambas están ya disponibles en las plataformas habituales de streaming, aunque se desconoce si formarán parte del nuevo álbum del grupo que se rumorea desde hace tiempo para 2019.

Lo que sí se sabe es que Sunday driver y Now that you're gone están incluidas en la reedición por el décimo aniversario de su hasta ahora último álbum, Consolers of the Lonely (2008).

Inactivos desde 2011, junto a Jack White -quien este año ha estado centrado en su carrera en solitario con álbum y gira- vuelven a la carga en The Raconteurs Brendan Benson, Jack Lawrence y Patrick Keeler.