Jonas Kaufmann cancela parte de las actuaciones de 'Tosca' en París por un atragantamiento

Publicado 10/05/2019 18:00:21 CET

MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El tenor Jonas Kaufmann ha cancelado parte de las actuaciones de 'Tosca', programadas para finales de mayo y principios de junio en la Ópera de la Bastilla de París, por culpa de un "atragantamiento", que le ha terminado afectando a la voz, tal y como ha explicado el mismo tenor en redes sociales.

"Lamentablemente, me veo obligado a tomar un breve descanso debido a un ligero percance: me atraganté con algo de comida, y solo pude aclararme la garganta a través de una tos muy violenta", ha señalado, para luego añadir que ese ataque de tos "no fue bueno para la voz".

"Afortunadamente, la irritación se detectó muy rápidamente y, por lo tanto, confiamos en que mi voz se recupere pronto. Sin embargo, para estar seguros, lamentablemente tendremos que cancelar parte de las actuaciones de 'Tosca' en París", ha añadido.