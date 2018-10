El Jose pone rumba a la tristeza en su nuevo single y videoclip: A la orillita de un río de lava

Actualizado 26/09/2018 12:32:06 CET

MADRID, 26 Sep. (EDIZIONES) -

El Jose publica estes viernes 28 de septiembre nuevo videoclip, A la orillita de un río de lava, anticipo del disco que llegará el 5 de octubre con el título de Yo sin tú. Y para celebrar el lanzamiento del músico granadino, estrenamos en exclusiva en Europa Press el mencionado videoclip de A la orillita de un río de lava.

"Es una canción muy importante para mí, marcó el final de una significativa relación amorosa que cambió mi vida en muchos aspectos, es la tristeza cantada en forma de rumba, un juego de contrastes escrito sin más intención que la de aceptar un duelo de la mejor manera posible, que es haciéndolo música y convirtiendo en bonita una experiencia que siendo aparentemente triste no es ni más ni menos que una vivencia tan valiosa y necesaria como las demás. Si la he escogido como single es porque me parece una de las canciones más profundas de este trabajo", explica El Jose sobre el single.

En lo que se refiere al videoclip, asegura que la experiencia se puede "resumir en risas y carretera", ya que no ha sido "diferente a una reunión de amigos que se juntan con cerveza en un salón durante varias noches a divagar y a lanzar ideas" hasta dar con una que les convenciera a todos y, "posteriormente, arrancar la furgoneta y salir a convertirlas en algo real".

"Finalmente nos quedamos con la de emprender un viaje que acabara con nosotros tirando las maletas a un río. Esas maletas contienen toda la carga emocional que, en lugar de acumular, hay que dejar que transcienda. Por eso, de una manera metafórica lo que hacemos es tirar recuerdos al agua, que es símbolo de purificación y más concretamente a un río, que representa el curso de algo que continúa y no debe pararse por nada", plantea El Jose.

Estas ideas surgidas de las cervezas entre amigos fueron materializadas por la gente de La Ventana y ZR Producciones en dos escenarios de Andalucía. Diferentes y distantes, pero igual de hermosos a la vista, como son el pueblo de Freila (Granada) y Jimena de la Frontera (Cádiz).

Tanto para la canción como para el vídeo han contado con El Pau, "amigo y cantautor" de origen catalán pero afincado desde hace muchos años en Madrid. "Por unanimidad llegamos a la conclusión que no habría un artista que cuadrara de manera más perfecta en este tema, y así fue", sentencia El Jose.