Juan Luis Guerra, cabeza de cartel de Starlite Occident que cerrará en Madrid su 15 aniversario en diciembre

Archivo - El cantautor dominicano Juan Luis Guerra durante su actuación en el Icónica Santalucía Sevilla Fest. A 05 de julio de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). El cantautor dominicano Juan Luis Guerra ha actuado este domingo, 5 de julio, en la Plaza - Joaquín Corchero - Europa Press - Archivo

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Juan Luis Guerra será el gran protagonista de la cuarta edición de Starlite Occident Madrid, donde ofrecerá dos conciertos los próximos 16 y 18 de diciembre. El artista dominicano actuará por primera vez en la cita madrileña después de conquistar este verano al público de Marbella, en una doble actuación que servirá además para celebrar el 15 aniversario del festival.

Las entradas para ambos conciertos ya están a la venta a través de la página web de Starlite. Guerra, ganador de múltiples reconocimientos internacionales, entre ellos varios premios Latin Grammy, es uno de los grandes referentes de la música latina gracias a canciones como 'Bachata Rosa', 'Ojalá Que Llueva Café', 'La Bilirrubina', 'La Llave de Mi Corazón' o 'Las Avispas'.

Con una trayectoria que ha trascendido generaciones y fronteras, el músico ha construido un universo sonoro en el que confluyen géneros como el merengue, la bachata y el son, consolidándose como una de las figuras más influyentes de la música en español.

La programación de diciembre contará también con la segunda edición en España de Billboard No.1s, que tendrá lugar el próximo 15 de diciembre. El encuentro regresa después de que Starlite acogiera en 2025 su primera edición fuera de Estados Unidos y en español, un acontecimiento que, según la organización, marcó un hito para la industria musical y contribuyó a situar a Madrid en el mapa internacional de la música en español.

La nueva edición de Billboard No.1s busca consolidar la alianza entre Starlite y la publicación musical estadounidense, así como impulsar el talento y reconocer el impacto de la música en español a ambos lados del Atlántico. La preventa para este evento también está disponible en la web del festival.

Con Juan Luis Guerra y Billboard No.1s entre sus principales reclamos, Starlite Occident Madrid prepara su cuarta edición con una programación que pretende reunir a figuras internacionales y conectar a profesionales y públicos de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica.