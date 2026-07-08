Juicy BAE publica 'Perreando a escondidas': "En el rap soy top 3 y estoy por delante de algunos hombres, es la realidad"

La artista sevillana Cristina Vela, concida artísticamente como Juicy BAE. - SONIDO MUCHACHO

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La artista Cristina Vela, conocida como Juicy BAE, ha publicado su EP 'Perreando a escondidas' y defiende que se deje de hacer una diferenciación entre "raperos" y música "femenina" o "rap de mujeres".

"Me encantaría que se rompiese esa valla y se están metiendo muchas patadas para que se rompa. Yo sé que a la gente le molesta mucho que digamos que somos 'raperos'. Es que me tengo que autodenominar a mí misma en masculino para que me tengan en cuenta en el mismo saco (que ellos). Dicen 'de las mujeres es la mejor'. No, en el rap soy top 3 y si estoy por delante de algunos hombres, es la realidad. No creo que tenga que haber ninguna división pero es muy complicado de meter en la cabeza de la gente", ha explicado Vela en una entrevista con Europa Press.

La sevillana firma en 'Perreando a escondidas' su primer trabajo íntegramente de reguetón, y en ese sentido explica que aunque en España está "normalizada" la "libertad" de las letras de este género gracias al 'trap', sigue habiendo diferencias dependiendo de si lo hace un hombre o una mujer.

"Los tíos dicen absolutas barbaridades, pero viene Karol G diciendo cualquier cosa y ya hay un revuelo inmenso. Hay mucho trabajo, pero aquí en España se está haciendo muy bien. A mucha parte de la sociedad le causa un rechazo espectacular, pero porque les causa rechazo en general que una mujer sea libre --y tan libre--. Se están consiguiendo muchas cosas, veo muy positivo este movimiento e incluso para mí a veces es fuerte", ha dicho.

De hecho, Vela ha explicado que si las mujeres en la industria de la música urbana están abriendo espacio es porque "no queda otra". "Si las niñas venimos fuerte --y vienen fuerte niñas muy jóvenes que se están quedando con parte del panorama-- será porque el público lo consume. Habrá que espabilarse", ha afirmado.

"ME PREOCUPA EL ASCENSO DE LA DERECHA Y TODO LO QUE CONLLEVA"

La artista, que bebe del rap y el R&B, ha asegurado que este primer género le da más "cancha" para hablar de sus preocupaciones sociales y mostrarse "reivindicativa", aunque considera que lo hace "entre líneas".

"Me preocupa el ascenso de la derecha y todo lo que conlleva; me preocupan todos los casos de violencia de género y muertes que hay. Todos los años en el primer mes ya hay mujeres asesinadas. Me preocupa la vivienda, las pensiones de los mayores, la sanidad pública, los autónomos. Me preocupan muchísimas cosas, pero sobre todo la normalización que tenemos de muchas cosas", ha explicado.

En ese sentido, considera que "realmente nadie se levanta públicamente" a hablar de estas inquietudes, aunque entiende que los artistas no tienen que ser una "ONG" que solo aborde esos temas y "ser todo el rato un foco de visualización". "Pero bueno, hay a veces que siento que la gente se hace un poco la tonta", ha apuntado.

Ahora, en 'Perreando a escondidas' --un trabajo que ha realizado en tres meses y divirtiéndose--, se acompaña de artistas como L0rna, Omar Montes, Kristina, Raúl Clyde y Pablo Chill-E, para mezclar la bachata con el sonido de la música latina de los primeros años de la década de los 2000.

"Hay que quitarse un poco los tabúes y pasárselo bien porque, si no, todo se resume en lo que dicta el mercado. ¿El arte dónde coño ha quedado? ¿Y la experimentación y el pasárselo bien? ¿Dónde han quedado?", ha demandado.

Así, afirma que el futuro de la música urbana pasa por la "mezcla". "Siempre he hecho cosas bastante dispares aunque no las haya enseñado. Ahora me he atrevido un poco a meterme en el charco de 'me da igual que me juzguen, me voy a sacar los temas con quien yo quiera y como yo quiera'. Al principio no hacía reguetón, para mí era una movida súper purista. Tenía mi rap y no iba a hacer reguetón. Pero cuando una sale, experimenta, conoce, escucha y ve que no hay por qué ponerse barrera, dice 'voy a hacer lo que me da la gana", ha apostillado..

Aun así, Vela se sigue manteniendo cercana al rap, donde, según asegura, "nunca" se le ha "discutido" y donde se siente "respetada". "Haga lo que haga, al final la gente siempre me considera rapera. Porque el rap está en todo lo que hago, ya sea en un 'beat' de reguetón o en un R&B", ha zanjado.