Kacey Musgraves, triunfadora inesperada de los Grammy junto a Childish Gambino

La artista de música country Kacey Musgraves se convirtió en la inesperada triunfadora de los Grammy de este año al ganar este domingo el premio al Álbum del Año por Golden Hour. Además, Musgraves también ganó un premio al Mejor Álbum de Música Country, Mejor Canción y Mejor Interpretación Solista de Música Country.

Por su parte, This is America, de Childish Gambino, recibió galardones a la Mejor Grabación y Mejor Canción del Año en la edición número 61 de los Premios Grammy -entregados en el Staples Center de Los Ángeles-, en un hito para el rap en los honores más prestigiosos de la industria de la música.

This is America también recibió premios Grammy al Mejor Video Musical y Mejor Interpretación de Rap. Asimismo, la cantante británica pop Dua Lipa ganó un premio como Mejor Artista Nuevo y la popular rapera Cardi B obtuvo su primer Grammy al Mejor Álbum de Rap por Invasion of Privacy.

This is America, el tema de Gambino sobre la brutalidad policial y el racismo, se convirtió en la primera canción de hip-hop en ganar ambas categorías de los Grammy, mientras que Drake tuvo una aparición sorpresiva para aceptar un premio a la Mejor Canción de Rap por God's Plan y Lady Gaga ganó tres galardones.

Antes del domingo, los Grammy habían marginado frecuentemente de sus principales premios a los artistas de rap, a pesar del dominio del rap como el principal género musical en Estados Unidos.

Sólo dos discos de artistas de hip-hop habían ganado alguna vez el premio Álbum del Año: The Miseducation of Lauryn Hill, de Lauryn Hill en 1999, y Speakerboxxx/The Love Below, de Outkast en 2004.

Este año las nominaciones a los Grammy estuvieron dominadas por mujeres y la entrega de los premios, conducida por Alicia Keys, lo reflejó con actuaciones conmovedoras de Lady Gaga, Cardi B, Jennifer Lopez, Diana Ross, Dolly Parton, Miley Cyrus, Janelle Monae, Katy Perry y Musgraves.