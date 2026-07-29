Kanye West actúa en Madrid rodeado de polémica por sus comentarios antisemitas

Archivo - Kanye West pide reunirse con la comunidad judía británica... Pero ellos ponen una condición - CONTACTO - Archivo

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El rapero estadounidense Kanye West, actualmente conocido como Ye, ofrecerá este jueves 30 de julio un concierto en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid, una actuación que llega envuelta en polémica por sus reiteradas declaraciones antisemitas, que han provocado vetos y cancelaciones de sus actuaciones en varios países, y sus muestras de admiración hacia Adolf Hitler.

La cita madrileña ha logrado mantenerse después de que Reino Unido, Francia, Polonia, Suiza e Italia hayan cancelado conciertos del artista en los últimos meses a raíz de sus comentarios y publicaciones de carácter antisemita. Además, Australia revocó el pasado año su visado tras el lanzamiento de la canción 'Heil Hitler'.

En un principio, el rapero tenía previsto celebrar 15 conciertos en doce países europeos pero finalmente se han suspendido ocho en seis países. Por el contrario, se han mantenido en pie otros seis conciertos en seis países de Europa: Turquía, Países Bajos (donde va a realizar dos actuaciones), Georgia, Albania, España y Portugal.

La polémica en torno a West ha logrado superar el veto en España, pese a que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, calificó de "repugnantes" las manifestaciones realizadas por West. Sin embargo, descartó que su departamento fuese a promover la suspensión del concierto al considerar que esa decisión corresponde al promotor.

"Las manifestaciones que ha hecho Kanye West me repugnan. No me gustan nada, me parecen completamente fuera de lugar. Dicho lo cual, no le corresponde al Ministerio promover la cancelación de ningún concierto por las opiniones que haya vertido cualquier artista", afirmó el titular de Cultura.

Entre otras críticas, este miércoles la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) ha expresado su "profunda preocupación" y ha mostrado su rechazo a la celebración del evento por las "graves y reiteradas declaraciones antisemitas" del artista, así como por sus comentarios de admiración hacia Hitler y otros mensajes que, a su juicio, banalizan y niegan el Holocausto.

En un comunicado, la organización ha defendido que la libertad de creación artística y la libertad de expresión son "pilares esenciales de toda sociedad democrática", aunque ha advertido de que no pueden servir para "normalizar el discurso de odio, la exaltación del nazismo o la trivialización del mayor crimen cometido contra el pueblo judío y contra la Humanidad".

Asimismo, ha subrayado que España "no debe ser una excepción ni un refugio para quienes han contribuido a difundir mensajes que alimentan el antisemitismo y dañan la memoria del Holocausto", por lo que ha instado a las autoridades y a los organizadores a reflexionar sobre el impacto de ofrecer un escenario al rapero. "La cultura debe ser un espacio de encuentro y de respeto, nunca de legitimación del antisemitismo", ha concluido.

UNA CASCADA DE VETOS EN EUROPA

La controversia en torno al artista se intensificó después de que, en febrero de 2025, publicara en la red social X mensajes en los que afirmaba "soy nazi", "adoro a Hitler" o "soy racista", además de comercializar camisetas con esvásticas. Posteriormente pidió perdón públicamente y aseguró haber terminado con el antisemitismo. "Amo al pueblo judío", llegó a decir.

Sin embargo, sus disculpas no evitaron que las autoridades británicas le prohibieran la entrada al país al considerar que su presencia no sería "beneficiosa para el bien público", una decisión que obligó a cancelar su participación en el Wireless Festival de Londres.

En Francia, el propio artista aplazó su concierto previsto en Marsella después de que el ministro del Interior estudiara fórmulas legales para impedir su celebración. En Polonia, los responsables del Estadio de Silesia cancelaron su actuación tras las críticas del Gobierno, mientras que en Suiza el FC Basel rechazó acoger un espectáculo del rapero por sus declaraciones.

Ante la multitud de vetos, Kanye West trató de rebajar la tensión afirmando que demostraría que había cambiado a través de varias "acciones" para cambiar la opinión en torno a su figura. Pese a la controveria, el concierto sigue adelante y será uno de las grandes paradas europeas para un artista ganador en repetidas ocasiones de varios premios Grammy.