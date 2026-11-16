Karol G reprograma un concierto en México por motivos de salud

Archivo - La cantante Karol G durante una actuación, en el Santiago Bernabéu, a 20 de julio de 2024, en Madrid (España). - Ricardo Rubio / Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La artista colombiana Karol G ha reprogramado el concierto previsto para este domingo 15 de noviembre en Ciudad de México (México) por motivos de salud.

Así lo ha confirmado la promotora OCESA en un comunicado en el que adelantan que el recital tendrá lugar este mismo martes. "Esta decisión se ha tomando priorizando su salud y bienestar", ha explicado la entidad.

La artista se encuentra actualmente de gira con su tour mundial 'Viajando por el Mundo: Tropitour', con el que llegará a España en junio de 2027. Recalará dos veces en Barcelona, tres en Sevilla y cuatro en Madrid.