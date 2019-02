Katy Perry, una androide que anhela ser humana en el nuevo videoclip de Zedd

Actualizado 14/02/2019 17:14:59 CET

MADRID, 14 Feb. (EDIZIONES) -

El compositor, DJ y productor Zedd se une a Katy Perry para lanzar su nueva canción, 365, junto con el videoclip dirigido por Warren Fu (The Weeknd, Daft Punk).

Se trata de una pieza audiovisual conceptualizada por Katy Perry, donde se plantea la pregunta '¿podría AL aprender a amar?' El clip narra la conmovedora historia de una androide (Katy Perry) que anhela ser humana, mientras intenta establecer una conexión genuina con Zedd.

"Katy y yo nos conocemos desde hace un tiempo y mientras estábamos de gira juntos en Australia el verano pasado comenzamos a trabajar en hacer algo juntos. Después de que terminará la gira y con nuestros sistemas de valores musicales aún más alineados, seguimos trabajando juntos y ahí fue cuando empezó a tomar forma 365", explipa el francés.

Katy Perry, por su parte, añade: "Me encantó que Zedd se uniera a mi gira el pasado año y en nuestro tiempo libre comenzamos a escuchar música, lo que llevó a esta canción tan especial. Feliz de colaborar con un ser humano tan talentoso y realista".

365 es el primer sencillo de Zedd en 2019. El lanzamiento se produce después de un espectacular 2018, que incluyó la colaboración con Shawn Mendes en el remix de "Lost In Japan", "Happy Now" con Elley Duhé, y su enorme "The Middle" con Maren Morris y Gray.