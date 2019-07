Lighthouse Family regresan con nuevo disco 18 años después

Actualizado 05/07/2019 17:04:10 CET

MADRID, 5 Jul. (EDIZIONES) -

Lighthouse Family, banda con gran éxito a finales de los noventa, regresa con un nuevo álbum de estudio tras un lapso de 18 años: Blue sky in your head.

Se trata de un doble trabajo que incluye trece nuevas canciones y, en un segundo disco, sus temas clásicos remasterizados bajo el título de Essentials.

El primer single de este regreso es My Salvation, un opulento y melódico tema que continúa la senda de una banda que ha firmado éxitos atemporales como Lifted, High u Ocean Drive.

Blue Sky In Your Head es el cuarto álbum de Lighthouse Family. La banda regresa a su sello original Polydor, reuniéndose con el mismo equipo que los llevaba cuando alcanzaron su momento álgido.

Tunde Baiyewu y Paul Tucker formaron Lighthouse Family tras conocerse en la Universidad de Newcastle a principios de 1990. Su álbum de debut en 1995, Ocean Drive, alcanzó el séxtuple platino y se mantuvo en listas de ventas durante casi tres años.

Le seguiría en 1997 Postcards From Heaven, en el que destacaban tres singles Top 10 -Raincloud, High y Lost in Space-. Su tercer álbum, Whatever Gets You Through The Day (2001) contenía otro single Top 10, (I Wish I Knew How It Would Feel to Be) Free/One, pero en ese momento la banda estaba ya a punto de separarse.

En los años sucesivos Paul formó una banda, The Orange Lights, mientras que Tunde editó dos discos en solitario, aunque la conexión entre ellos permaneciera y en 2010 se reunieran con la idea de hacer un cuarto disco que ahora se materializa.