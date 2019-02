Little Steven, Suzanne Vega y Kitty, Daisy & Louis se suman al BBK Music Legends Festival 2019

Actualizado 18/02/2019 11:19:03 CET

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Little Steven and The Disciples of Soul, Suzanne Vega, Kitty, Dasy & Louis, Anje Duhalde y Mississippi Queen & The Wet Dogs son las nuevas confirmaciones del BBK Music Legends Festival 2019.

Estos fichajes se unen a los ya previamente anunciados de Ben Harper & The Innocents Criminals y The Beach Boys. Todos ellos se reunirán el 14 y 15 de junio en Sondika (Bilbao).

Los interesados en acudir al festival pueden adquirir ya a través de Kutxabank y www.muisclegendsfestival.com tanto el bono de dos días por 95 € + gastos o entradas de día a 55 € + gastos.

Se trata de un festival con accesos inmejorables, al que se puede acudir con la línea 3 de Metro, en tan solo 7 minutos desde la estación de Zazpikaleak / Casco Viejo hasta la propia puerta del recinto.