Lola Índigo será la cabeza de cartel en el festival Rock in Rio Lisboa

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El festival Rock in Rio Lisboa ha anunciado a la artista granadina Lola Índigo como cabeza de cartel de la edición de 2026, uniéndose así a Katy Perry, Linkin Park, Shaggy, Charlie Puth, Alok, Audrey Nuna, Nena y Maninho, Cypress Hill, Grandson o Kaiser Chiefs.

La cantante de 'La niña de la escuela' se subirá al Escenario Super Bock el próximo 28 de junio. Será su primera vez en Portugal. En 2025 conquistó los principales estadios con la gira 'La Bruja, La Niña y El Dragón', reuniendo a más de 120.000 espectadores.

En Rock in Rio Lisboa 2026 con se celebrará los días 20, 21, 27 y 28 de junio en el Parque Tejo de Lisboa albergando a 30.000 personas, estrenará un espectáculo renovado.

"Buscamos reforzar cada vez más nuestra conexión con España, y la confirmación de la actuación de Lola Índigo es un paso más en ese camino", ha comentado la Vicepresidenta Ejecutiva Rock in Rio Lisboa, Roberta Medina.

Para su 11ª edición, Rock in Rio Lisboa ha confirmado otros artistas como el multiplatino Charlie Puth, quien subirá al Escenario Mundo, mientras que ALOK, Audrey Nuna, Nena y Maninho actuarán en el Escenario Music Valley en el primer día de la cita.