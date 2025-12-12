Lucho RK y La Pantera venden 8.500 entradas en una hora y agotan cuatro de sus cinco fechas en España

Los Cantantes Canarios Lucho RK Y La Pantera - TASTE THE FLOOR

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los cantantes canarios Lucho RK y La Pantera han vendido 8.500 entradas en una hora, agotando cuatro de sus cinco fechas en ciudades Españolas con su gira 'FASSSILITO TOUR'.

Así, han colgado el cartel de 'todo vendido' en Bilbao, Sevilla, doble fecha en Barcelona, y han anunciado las últimas entradas en el Palacio Vistalegre en Madrid que en menos de 24 horas ha agotado el 90% de los boletos, según informa su oficina de 'management'.

Aunque las entradas salieron a la venta el miércoles, este viernes han anunciado un segundo concierto en Barcelona, en la sala Razzmatazz, que ha vuelto a agotar las entradas en horas.

En esta gira conjunta, los canarios presentarán su EP 'Ta fácil' un trabajo con sonidos de reguetón y trap en el que combinan romance, orgullo y sensualidad. Lo componen canciones como el remix de 'Pinky promise', 'Tócate sola', 'Bane', 'Soñaste con un draco', 'Lip sync' e 'Inestable'.

El disco fue presentado en la víspera de su lanzamiento en un evento multitudinario que tuvo lugar en Madrid, con entrada libre al público. Ambos artistas congregaron a más de 800 personas que hacían cola desde las 12.00 horas del mediodía para ver el evento que los canarios habían preparado.