Luis Cobos cree que Julio Iglesias es "un caballero" y pide esperar a que haya sentencia: "Hay muchas denuncias falsas"

Luis Cobos durante la jornada de presentación de GenAIe,
Luis Cobos durante la jornada de presentación de GenAIe, - EUROPA PRESS
Europa Press Cultura
Publicado: miércoles, 14 enero 2026 15:19
Seguir en

    MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

   El músico y presidente de la Entidad de Gestión de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes de la Música (AIE), Luis Cobos, cree que Julio Iglesias es "un caballero" y ha pedido esperar a que haya una sentencia judicial sobre denuncia de agresión sexual presentada contra el cantante por dos mujeres ante la Audiencia Nacional.

    "Yo conozco a Julio, siempre me ha parecido un caballero. En el mundo también hay muchas denuncias falsas, yo tengo dos amigos que fueron denunciados por maltrato con denuncias falsas", ha asegurado en declaraciones a Europa Press el director de orquesta que, no obstante, ha precisado que no puede opinar al no haber "examinado y estudiado" el caso: "No lo sé, no puedo opinar".

    El creador ha insistido en que Julio Iglesias "es un caballero" y que, en su opinión, "no le hace falta tener a mujeres en la manera que explican". "Él ha tenido una vida muy dilatada y una vida con mucho éxito personal. No tengo opinión, mi idea es que no me lo creo", ha manifestado.

   Respecto a que al cantante se le puedan retirar los reconocimientos obtenidos a lo largo de su carrera, como la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, Cobos ha pedido "esperar a que haya una sentencia judicial". "Yo tengo también un amigo que estuvo encausado diez años y luego era inocente", ha puntualizado.

    Julio Iglesias ha sido denunciado por varias exempleadas del servicio doméstico por agresiones sexuales cuando trabajaban en sus mansiones del Caribe en 2021.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado