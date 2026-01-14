Luis Cobos cree que Julio Iglesias es "un caballero" y pide esperar a que haya sentencia: "Hay muchas denuncias falsas"

Luis Cobos durante la jornada de presentación de GenAIe, - EUROPA PRESS

MADRID, 14 Ene.

El músico y presidente de la Entidad de Gestión de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes de la Música (AIE), Luis Cobos, cree que Julio Iglesias es "un caballero" y ha pedido esperar a que haya una sentencia judicial sobre denuncia de agresión sexual presentada contra el cantante por dos mujeres ante la Audiencia Nacional.

"Yo conozco a Julio, siempre me ha parecido un caballero. En el mundo también hay muchas denuncias falsas, yo tengo dos amigos que fueron denunciados por maltrato con denuncias falsas", ha asegurado en declaraciones a Europa Press el director de orquesta que, no obstante, ha precisado que no puede opinar al no haber "examinado y estudiado" el caso: "No lo sé, no puedo opinar".

El creador ha insistido en que Julio Iglesias "es un caballero" y que, en su opinión, "no le hace falta tener a mujeres en la manera que explican". "Él ha tenido una vida muy dilatada y una vida con mucho éxito personal. No tengo opinión, mi idea es que no me lo creo", ha manifestado.

Respecto a que al cantante se le puedan retirar los reconocimientos obtenidos a lo largo de su carrera, como la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, Cobos ha pedido "esperar a que haya una sentencia judicial". "Yo tengo también un amigo que estuvo encausado diez años y luego era inocente", ha puntualizado.

Julio Iglesias ha sido denunciado por varias exempleadas del servicio doméstico por agresiones sexuales cuando trabajaban en sus mansiones del Caribe en 2021.