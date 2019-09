Machine Head celebra los 25 años de 'Burn my eyes' con siete conciertos en España

Publicado 16/09/2019 12:39:03 CET

Machine Head - MADNESS LIVE

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Machine Head recorrerá España en una extensa gira para celebrar los 25 años de su disco 'Burn my eyes', editado originalmente en 1994.

Las citas serán en Zaragoza (19 de abril, Teatro de las esquinas), Santiago de Compostela (21 de abril, Capitol), Madrid (25 de abril, La Riviera), Málaga (27 de abril, París 15), Murcia (28 de abril, Gamma), Valencia (29 de abril, Repvblicca) y Barcelona (1 de mayo, Razzmatazz).

Las entradas se pondrán a la venta general el 20 de septiembre a las 10:00 horas en Ticketmaster. También habrá preventa desde las 10:00 horas del 17 de septiembre en www.ticketmadness.es.

La banda interpretará 'Burn my eyes' de principio a fin con la participación en directo de miembros originales como Chris Kontos y Logan Mader, que se unen a Robb Flynn y los suyos en esta especial ocasión.

Un show de más de tres horas, dividido en dos sets. En uno podremos escuchar "Burn My Eyes" íntegramente. El otro estará dedicado a grandes clásicos de la banda, como "Imperium", "The Blood, The Sweat, The Tears" o "Halo".