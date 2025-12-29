Los madrileños de entre 45 y 54 años, el segmento que más entradas de conciertos en directo compra en España

Archivo - El cantante Quevedo, durante su concierto, en el Movistar Arena, a 17 de febrero de 2025, en Madrid (España). Pedro Luis Domínguez Quevedo, más conocido por su nombre artístico: “Quevedo”, es un cantante y compositor español de reguetón, pop rap - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los ciudadanos residentes en la Comunidad de Madrid y las personas de entre 45 y 54 años conforman el segmento que más entradas ha comprado para conciertos en directo en España durante este 2025.

Así se desprende de la sexta edición del Observatorio de Música en Vivo que ha realizado la compañía de venta de entradas Ticketmaster, que concreta que, por edad, los segundos que más compran entradas son las personas de entre 25 y 44 años -lo que supone un incremento del 5% en este segmento frente a datos de 2024-.

Después figuran los jóvenes de entre 25 y 34 años, seguidos de la población de 16 y 24 años, y los mayores de 55 años, con el 16% del total cada uno.

Aunque el 86% de los compradores de entradas para conciertos en el país son españoles, el 14% restante ha aumentado un 2% frente a 2024 y lo completan asistentes de Francia, Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, Italia y Portugal.

Por territorios nacionales, Madrid lidera con el 22% de las compras; Andalucia, con el 19%; Comunidad Valenciana, con el 13%; Cataluña, el 11%; Aragón, que compra el 8%; y Galicia, que representa el 6%, según el análisis de 4 millones de transacciones y encuesta online a 1.000 personas en España de la promotora.

Además, el informe de Ticketmaster revela que el entorno digital ha permitido que se conforme un escenario en el que los fans descubren, comparten y compran sus experiencias, lo que se traduce en que las compras directas desde redes sociales se han multiplicado por siete.

La oferta en directo está liderada por grandes artistas, festivales consolidados y recintos de referencia. En cuanto a tipología de entrada, el género urbano se afianza y la música latina sigue creciendo.

De hecho, la actuación que el puertorriqueño Bad Bunny hará en Madrid y Barcelona el próximo 2026 lidera los artistas más comprados, al que siguen El Último de la Fila, Fito & Fitipaldis y Lady Gaga. También destaca la venta de entradas para el pasado concierto de AC/DC en el Estadio Riyadh Air Metropolitano -recinto que lidera los conciertos-; el festival Mad Cool y los conciertos de Rauw Alejandro, Linkin Park, The Weeknd y Blackpink.