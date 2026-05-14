Malú publica 'Quince': "Reivindico la autoestima después de no haberla tenido durante 28 años"

La cantante Malú durante una entrevista para Europa Press, a 14 de mayo de 2026, en Madrid (España). Malú lanza su nuevo álbum ‘Quince’ el próximo 15 de mayo y que incluye 11 canciones. El proyecto está planteado como un disco muy personal, donde la artis - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La artista Malú publica este viernes su decimoquinto álbum, 'Quince', con el que "reivindica" su "primer amor", que fue ella misma cuando tenía autoestima.

"En mi caso, reivindico la autoestima después de no haberla tenido durante 28 años. El papel de Malú segura, era un papel realmente. Era un papel de lo que yo quería que fuera Malú, pero realmente eso no era así", ha asegurado en una entrevista con Europa Press.

De hecho, la última canción de este disco es 'Primer amor', en el que la artista defiende ese amor propio en la infancia. "Reivindico a este primer amor que era yo. Cuando somos pequeños nos queremos a nosotros mismos, nos miramos, nos gustamos, somos súper egocéntricos, pesados y egoístas. Porque no estamos absolutamente contaminados con lo que tenemos que ser, con lo que queremos que vean de nosotros o viéndolo de los demás. Solo tenemos capacidad para nosotros mismos", ha apuntado.

El trabajo llega después de una lesión que obligó a la artista a parar, algo que no se había planteado nunca ni sabía que "lo necesitaba".

"No habría parado en mi vida, nunca habría parado. Si hubiera tenido un mínimo de opción a no parar, no habría parado. Pero realmente no me quedó más remedio. Tenía una lesión, tuve dos cirugías, no me quedaba otra. Nunca me habría dado cuenta de que realmente no estaba bien. Porque al final estamos metidos ahí y lo que hacemos es mirar hacia adelante, mirar hacia adelante", ha dicho.

Por otro lado, cuestionada por la decisión de Audiencia Provincial de Madrid, que ha dado la razón al Real Madrid en el litigio abierto con los vecinos por los ruidos generados en los conciertos celebrados en el estadio Santiago Bernabéu entre abril y septiembre de 2024, archivando la causa abierta, Malú ha explicado que le gusta que "todo el mundo sea feliz".

NO SE HA PLANTEADO ACTUAR EN EL BERNABÉU

Además, ha reconocido que no se ha "planteado" si le gustaría actuar en el estadio del Real Madrid. "Lo que me gusta es que se hagan conciertos, que se haga música. Pero me gusta que todo el mundo sea feliz cuando eso pasa porque la música y los conciertos son sitios para ser felices, para pasárselo bien y para que disfrute todo el mundo. No me lo he planteado", ha apuntado.

Además, ha asegurado que los artistas son los "únicos" que no tienen que decir "nada" sobre la problemática entre la celebración de conciertos en zonas que molesten a los vecinos.

"Los artistas somos los únicos que no tenemos nada que decir aquí. Entiendo que hay un sitio en el que usted quiere hacer conciertos y los demás no quieren: pues póngase de acuerdo entre ellos, no cierren conciertos sin que eso esté claro. De verdad que no tengo ni idea, al final nosotros somos los que menos tenemos que decir en todo esto, queremos hacer conciertos, queremos dar a nuestra gente de lo mejor. El único que no tiene nada que ver, ni nada que decir, es el artista que lo único que hace es preparar un 'show' para dar lo mejor de nosotros", ha zanjado.

El disco que sale a la luz este viernes lleva simbólicamente el nombre 'Quince'. Según ha explicado Malú, se trata de un nombre "simple" que hace referencia a la edad con la que comenzó a trabajar en la música, el día de su cumpleaños y el día que se publica el trabajo.