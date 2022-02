Manuel Carrasco: "A la cultura ni se la escucha ni se la respeta. Es frustrante"

Se muestra ilusionado con su nuevo trabajo 'Fue' y ha aprendido que tras la pandemia hay que valorar y disfrutar las cosas que vienen ahora

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El cantante onubense Manuel Carrasco se enfrenta este fin de semana, tras un largo parón debido a la pandemia, a un doblete en Madrid en el Wizink Center donde retomará la gira que tuvo que aparcar por la crisis sanitaria. "Sinceramente sí que pienso que a la cultura no se le escucha, no se le respeta en muchos aspectos. Solo cuando les interesa. Es una sensación un poco frustrante", ha lamentado el artista preguntado precisamente por el parón que ha afectado a todo el sector.

A su juicio, los políticos hacen "lo que según les convenga" y que, a pesar de los "clichés" de subvenciones que se anuncian. "Todo son titulares en vano", ha dicho en una entrevista con Europa Press en la que, en todo caso, asegura que se encuentra ilusionado, con ganas y que echaba de menos estar en contacto con el público.

A poco de cumplir 20 años desde que su primer disco viera la luz, Carrasco publicó el pasado viernes su nuevo lanzamiento, 'Fue', un adelanto de lo que será su próximo disco y un sencillo que augura que le acompañará a lo largo de su carrera.

"Fue una canción que salió como un disparo. Salió muy rápida, muy sentida y muy desvestida. Tiene un mensaje muy claro y directo y ese compendio de cosas ha hecho que llegue de una manera muy especial. Me llegó así cuando la hice y así la he querido transmitir", revela Carrasco en una entrevista a Europa Press.

"LA SOCIEDAD VIVE CON URGENCIA"

En palabras del cantante, la música es una profesión "bastante sacrificada" y dice que no se desconecta. "Son 24 horas al día", asegura el de Huelva, que añade, sin embargo, que "unas cosas compensan a otras" y ha aprendido a gestionar la vorágine de trabajo "con los años".

"Quizás es que vengo de pueblo y sé lo que es el trabajo duro, sé lo que es ganar 50 pavos al día y matarte, estar subido en un andamio y me da cosa decir que esto es un curro. Me da un poco de reparo", confiesa el cantante.

A pesar de que el mundo de la industria musical también pone sus tiempos a los artistas para los lanzamientos y, en general, la sociedad vive "con urgencia", Manuel Carrasco reconoce que es "una víctima de todo eso" pero que intenta que a su música "no la dirija" ni le afecte el segundero del reloj con el que vive la sociedad.

"Yo en mi carrera y en mi vida le doy muchas vueltas a las cosas y necesito mi tiempo", ha detallado el andaluz, tras reconocer que ha aprendido de sus errores de juventud pero que con los años se ha ganado "el respeto del público" y de su equipo. "Entiendo esa urgencia en los artistas, porque a mí me llega ese nerviosismo, lo que pasa que yo lo obvio", asegura entre risas.

70.000 ENTRADAS EN TRES HORAS

Manuel Carrasco ha vendido 70.000 entradas en tres horas para su concierto en Sevilla pero asegura que una parte de él todavía "no es consciente de eso". "Sé que es difícil hacer eso, porque no se hace todos los días, pero me ha pasado 20 años después de trabajar muchísimo", señala.

Además, admite que los grandes escenarios como el Wanda Metropolitano, donde consiguió hacer 'sold out', a día de hoy le siguen provocando "vértigo". "Todo empezó soñando y diciendo ¿por qué no? Y vamos un poquito más allá. Todo parte de uno", apostilla.

Así, su nuevo tema 'Fue' es solo el ariete del ciclo creativo que el onubense irá desplegando a lo largo de este año. De aquí al verano, Carrasco continuará con su gira 'La Cruz del Mapa Tour', en grandes recintos y con 19 fechas ya confirmadas.

En estos conciertos se reencontrará con sus fieles, pero también con todas las palabras y canciones que le han permitido ser el artista especial del que hoy día puede presumir la música española.