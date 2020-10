María Jiménez critica la gestión del Gobierno: "No está haciendo nada. La cultura importa muy poco"

La artista presenta su nuevo disco 'Mi vida... a mi manera', 18 años después de su último trabajo

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cantante María Jiménez ha criticado la gestión del Gobierno durante la crisis del coronavirus y ha asegurado que "no está haciendo nada" para ayudar a la cultura. "La cultura en este país importa muy poco por lo que veo. Yo como de política no entiendo, que le den por muerto", ha sentenciado en una entrevista a Europa Press la artista, que ha presentado su nuevo disco 'Mi vida... a mi manera'.

La cantante ha incidido en que el Gobierno "no está haciendo nada" para ayudar a los artistas y al mundo de la cultura a superar la crisis del Covid-19. "No se ve que estén haciendo nada", ha dicho.

Para María Jiménez, "no es suficiente" que el Ministerio de Cultura lance una campaña en apoyo al sector. "La cultura es segura y si se ha quedado ahí como un dicho, como una pegatina, creo que no es suficiente si no ha hecho más que eso, ahora habrá que promoverlo y hacerlo. ¿Por qué no apoya a la cultura?", se ha preguntado.

Sobre las restricciones impuestas por el Ejecutivo para frenar los contagios, la cantante ha subrayado que "es horroroso". "Venía en el tren y venía casi lleno, los aviones llenos y ahora te restringen la mitad del teatro", ha criticado.

"¿Esto cómo te lo comes? Con la de familias que viven del teatro, desde el taquillero, el acomodador o los artistas. Pues nos ha tocado, la cultura en este país importa muy poco por lo que veo", ha lamentado.

Al ser preguntada sobre si es sostenible la cultura con estas medidas, Jiménez ha advertido de que "cada día menos puede sobrevivir". "La cultura necesita trabajar, componer, escribir, editar, hacer un libro, hacer canciones, hacer discos, hacer actuaciones. Fíjate si necesita la cultura", ha añadido.

SIN MIEDO PERO CON RESPETO AL CORONAVIRUS

Sobre el miedo que pueda tener la gente para acudir a espectáculos en directo con el coronavirus, la cantante ha señalado que "miedo no hay que tenerle a nada, respeto a todo" y ha apuntado que si la gente va con las manos limpias, con las mascarillas y si se controlan los asientos separados uno de otro, "ahí no pasa nada".

La artista sevillana ha indicado que aprovechó las semanas de confinamiento durante el primer estado de alarma para trabajar en su nuevo disco. "Estuve muy bien porque me confino mucho en mi casa, tengo una casa grande y puedo estar dos meses sin moverme", ha concretado.

Su nuevo álbum, que llega 18 años después de su último trabajo y tras superar varios problemas de salud, es el disco número 19 en la carrera de María Jiménez. "Se identifica mucho conmigo, es un disco autobiográfico porque todo lo que canto ahí me ha pasado, ni más ni menos", ha comentado.

En este punto, la artista ha asegurado que está "muy contenta, muy feliz" con su nuevo trabajo porque lo ha cantado "muy bien" y "con muchas ganas". "Me siento como un niño con zapatos nuevos", ha señalado.

La cantante, que ha asegurado que no tiene "espinita ninguna" clavada por haber dejado algo sin hacer en su vida, ha destacado que su manera de vida es "libre y salvaje" y que tiene "mucha ilusión" por volver a hacer actuaciones en directo cuando pase el coronavirus, aunque ya no puede bailar por un problema en el pie.

"Mi carrera ha cambiado en que ya no puedo bailar, es lo único que ha cambiado. El pie se me ha quedado equino y no puedo bailar, pero puedo cantar sentada y disfruto una jartá", ha manifestado.

"COMO NO HAY ACTUACIONES VOY A PREPARAR OTRO DISCO"

A pesar de haber superado graves problemas de salud, María Jiménez ha resaltado que de la música "no se retira nadie, a no ser que te vaya mal la voz". "Yo lo que no puedo es bailar, pero cantar sí puedo. Por lo tanto yo me voy a jartar de cantaora y como con el coronavirus no hay actuaciones voy a empezar a preparar otro disco", ha avanzado.

Sobre sus problemas de salud, la artista ha recordado que salió pensando en recuperarse. "Tengo muy buen carácter y soy muy buena enferma, me recuperé enseguida. A los quince días estaba ya con unas ganas de cachondeo", ha comentado.

Por último, ha explicado que ser artista "es un don que Dios te da". "Con eso se nace, puedes aprender mucha técnica pero nunca vas a conseguir transmitir. Si transmites es que Dios te ha regalado el puñado de sal y te ha caído a ti. Es diferente eso de ser artista", ha apuntado.

En la misma línea, Jiménez ha señalado que ser artista es "no cansarte de carretera, de no comer, de no tener dinero para seguir trabajando y seguir viajando con poco dinero y poca gasolina". "Eso es ser artista. Con el estómago lleno no se puede cantar", ha concluido.