Más de 20.000 personas acuden a los espectáculos y actividades del Flamenco Festival en Estados Unidos

Publicado 25/03/2019 17:44:27 CET

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Flamenco Festival ha reunido a más de 20.000 espectadores a su paso por Estados Unidos entre los días 7 y 17 de marzo, con un total de nueve espectáculos que han contado con 26 representaciones, doce de ellas en dos espacios distintos de Nueva York y otras catorce funciones en Miami, Chicago y Washington DC enmarcadas en el Flamenco Festival On Tour.

En este sentido, la bailaora Sara Baras ha llenado el aforo del New York City Center y del Adrienne Arsht Center de Miami con su espectáculo 'Sombras', según ha informado la organización del evento en un comunicado.

Asimismo, la bailaora ha representado su espectáculo ante 1.800 escolares neoyorquinos dentro del programa de actividades para la formación y creación de nuevos públicos para el flamenco, puesto en marcha por el Festival en colaboración con el New York City Center.

Por otra parte, dentro del programa que Flamenco Festival ha ofrecido en el espacio Joe's Pub at The Public de Nueva York, centrado en explorar diferentes expresiones musicales del flamenco, se han llevado a cabo diferentes representaciones de las nuevas generaciones del estilo musical, entre las que destaca el espectáculo 'La Huella de mi sentío', de la cantaora María Terremoto.

Asimismo, actuaron en este espacio el cantaor Israel Fernández, con 'Universo Pastora'; Antonio y Mara Rey, con 'Two Parts of Me'; Ismael Fernández, que presentó su nuevo disco 'Trato' en colaboración con el World Music Institute.

También estuvieron presentes Sergio de Lope, que presentó su espectáculo 'Ser de Luz'; Diego Guerrero, que dio a conocer su primero trabajo discográfico 'Vengo Caminando'; Miguel Ángel Cortés , que acudió por primera vez con un espectáculo propio a Nueva York, 'Sonantas en Tres Movimientos'; y el pianista Chano Domínguez, acompañado por su hija Serena en el espectáculo de jazz flamenco.

MIAMI, WASHINGTON Y CHICAGO

Tras su estancia en Nueva York, el festival ha hecho parada en las ciudades de Miami, donde ha congregado 8.550 espectadores en un total de 7 funciones, Chicago y Washington DC.

En Miami, se han llevado a cabo cinco representaciones del Ballet Flamenco de Sara Baras en el Adrienne Arsht Center, así como dos veladas con programa doble de la serie Flamenco Rave, que agotaron

localidades en el Miami Dade Auditorium presentadas por Fundarte, en las que participaron Sergio de Lope, Diego Guerrero, María Terremoto y Miguel Ángel Cortés.

Asimismo, ha acogido la residencia artística que han

compartido el bailaor Jesús Carmona con la coreógrafa Ana María Álvarez, del proyecto de danza 'CONTRA-TIEMPO' de Los Ángeles, que busca la interculturalidad responsable a través de la expresión corporal, y el maestro de meditación y fundador de la Escuela de la Conciencia, Ivan Bavcevic, que tiene como objetivo la autorrealización de público e intérpretes a través del arte.

En Chicago, el Old Town School Szold Hall ha acogido los espectáculos de Diego Guerrero y María Terremoto y Miguel Ángel Cortés ha actuado en la sede del Instituto Cervantes.

Asimismo, en Washington DC la antigua residencia del Embajador

de España acogió los espectáculos de María Terremoto y Diego Guerrero, quien agotó las localidades para su espectáculo.