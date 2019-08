Mauri abre nueva etapa con un elegante primer single: Game Over

Actualizado 02/08/2019 18:08:12 CET

Mauri - ONGAKU PRODUCCIONES

MADRID, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

Mauri estrena nuevo single titulado Game Over. Y si en anteriores composiciones el sonido americana marcaba la pauta, en este pegadizo tema hay nuevos matices que fantasean con meter en el estudio de grabación a los estadounidenses The War On Drugs con los ingleses Radiohead, mientras Noel Gallagher y Ben Bridwell de Band Of Horses hacen de las suyas tras la pecera.

En lo que respecta a la temática de la canción, el artista delibera sobre las relaciones de pareja y sobre cómo éstas pueden llegar a sufrir durante el proceso de ruptura. Con estas coordenadas podemos disfrutar de su nueva música en las principales plataformas digitales, sirviendo como punto de partida para la próxima etapa musical del cantante y guitarrista.

Tras el verano saldrá a la carretera para, respaldado por Manuel Pérez y Miguel Martínez (batería y bajo de la formación), presentar en directo este single y otras composiciones que se mostrarán más adelante, repasando así su cancionero durante el otoño.

Como punto de partida se puede marcar en rojo ya el miércoles 20 de noviembre, pues esa es la fecha elegida para presentar en el céntrico Costello Club de Madrid su nuevo repertorio. Las entradas anticipadas para dicho concierto se pueden conseguir en la plataforma Wegow a precio especial reducido.