Los mexicanos Elefante celebra gira por sus 30 años: "La música es un vínculo maravilloso para unir al mundo"

El grupo mexicano Elefante. - DREXEL COMMUNICATIONS

MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -

La banda mexicana Elefante celebra sus 30 años con una gira Europea en la que actuarán en Madrid y Barcelona. El teclista y guitarrista acústico del, Flavio López, conocido como Ahir, ha reivindicado que en los conciertos se puede ver a personas "de cualquier parte del mundo que no piensa de dónde vienes o de qué país eres o si los presidentes se llevan mal", como ha afirmado.

"Nosotros ahora que hemos estado en Estados Unidos con toda la problemática que hay hacia los latinos, la gente va y nos dice emocionados que llevamos un pedacito de México a Estados Unidos y que esto les hace sentirse otra vez parte de algo y pertenecer y permanecer con todas estas raíces", ha expresado en una entrevista con Europa Press.

Preguntado por las declaraciones del Rey de España sobre la conquista de América --de la que reconoció que hubo "abusos"-- y sobre la petición de perdón de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, Ahir ha defendido que "la música es un vínculo maravilloso para unir al mundo".

En este sentido, ha defendido que en los conciertos se vive "una simbiosis increíble porque al final da lo mismo de dónde vengas o lo que esté pasando, con la música estamos unidos mundialmente", ha subrayado.

CONCIERTOS EN MADRID Y BARCELONA

Elefante llega a Europa en el marco de su gira del 30 aniversario, que arrancó en el Auditorio Nacional de Ciudad de México y ha recorrido México, Estados Unidos y Canadá. Los conciertos europeos están previstos en Barcelona el 28 de mayo (Sala Salamandra), Madrid el 29 (Sala Joy Slava), París el 30 y Londres el 31.

"La verdad, es increíble porque estamos haciendo, yo creo, la gira más grande que hemos hecho", ha señalado Ahir. El músico ha destacado que el regreso a Europa se produce menos de un año después de su última visita, en 2025, y que el recibimiento fue "tan positivo" que los animó a volver rápidamente. "Regresar a Europa después de la experiencia del año pasado, que encontramos muchos amigos y una gran respuesta, es increíble volver tan pronto", ha indicado.

En este sentido, Ahir ha descrito la relación del grupo con el público en España como "especialmente cálida" y ha afirmado que se sienten "como en casa" las veces que han actuado en el país porque "la gente canta las canciones como si fuera México".

"Hay mucha gente latina también viviendo en España, muchos mexicanos, ecuatorianos, colombianos y a la hora de un concierto se hace una mezcla fabulosa de gente de todo el mundo que ha escuchado a Elefante", ha señalado.

Para esta edición, Ahir ha explicado que la banda ha renovado íntegramente el espectáculo "con nuevos visuales" y que añaden "algunas canciones versionadas". Según ha apuntado, el setlist abarcará toda la historia del grupo.

UNA "NUEVA GENERACIÓN" DE OYENTES

Uno de los aspectos que Ahir ha destacado de los 30 años de trayectoria de la banda es que en sus conciertos conviven fans que "han crecido con el grupo" junto a jóvenes "de 18 a 25 años que se saben el repertorio completo, incluidas canciones que nunca fueron sencillos".

"En las redes estamos muy bien, en Spotify tenemos más de siete millones de escuchas mensuales", ha señalado el teclista de Elefante. Según ha señalado, esta presencia digital ha sido "clave" para mantener la vigencia. "Alguien busca una canción y nos encuentran desde España, desde Rusia, desde Francia, de cualquier lugar, y eso acerca más a gente".

Asimismo, ha atribuido este fenómeno a mantener "una esencia" como banda. "Cuidamos las letras y la música, y creo que eso es lo que ha hecho que perdure", ha subrayado. Sobre la evolución de su sonido a lo largo de tres décadas, Ahir ha apuntado que el proceso "cada vez es más fácil" y que ahora "lo disfrutan más".

El músico ha hablado también de las influencias de la banda, que mezcla referencias del rock clásico con cantautores de habla hispana. "Tenemos mucha la parte de influencia de cantautores como Sabina, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés y la parte del rock de los clásicos, Pink Floyd, Queen", ha detallado.

Asimismo, ha reconocido que el sonido del grupo tiene un componente que sus oyentes mexicanos perciben como "cercano a lo español". "Mucha gente cuando recién salió nuestro primer disco nos decían '¿ustedes son españoles?'", ha recordado.

"A lo mejor eso también forma parte de que mucha gente pueda conectar, porque se vuelve un poco como de que podría ser de cualquier lugar". Entre los artistas españoles actuales, ha destacado a Rosalía como una figura interesante y ha recordado con "especial afecto" a Joaquín Sabina. "Para mí es uno de los más grandes que ha existido y tuvimos la suerte de poder compartir alguna vez escenario con él", ha afirmado.