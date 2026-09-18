Miley Cyrus lanza su décimo álbum, 'Bass Persuades'

Archivo - Miley Cyrus recibe emocionada su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood - CONTACTO - Archivo

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Miley Cyrus ha estrenado este viernes 18 de septiembre el décimo álbum de su trayectoria, 'Bass persuades', un lanzamiento que se anuncia bajo el nombre de Miley, sin el apellido, para aparecer sencillamente como Miley.

El disco da comienzo con el single del mismo título, 'Bass Persuades', para dar paso a otros temas como 'Different Religion', 'Let's Get Married', 'After math', 'Redlights', 'Innocent Ways' o las baladas 'Orbit' o 'Snow'.

El nuevo lanzamiento se produce sin que se haya confirmado si habrá o no fechas de gira por parte de la exestrella de Disney, cuyo aspecto actual está lejos de sus días como la estrella adolescente de 'Hannah Montana', que se emitió entre 2006 y 2011.